Sanitat notifica 19.979 casos aquest cap de setmana a Espanya i 401 morts més

El Ministeri de Sanitat ha notificat 19.979 casos de Covid-19 aquest cap de setmana a Espanya, dels quals 1.959 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació amb els 5.008 de divendres passat. D'aquesta manera, en total ja s'han diagnosticat de Covid-19-1.648.187 persones a Espanya.





La taxa mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies continua reduint, situant-se en l'actualitat en els 275,51 casos per cada 100.000 habitants.





Respecte a les morts, el nou informe publicat pel departament dirigeix Salvador Illa registra 401 morts més que divendres, i 943 en l'última setmana. En total ja són 45.069 les persones que han mort per Covid-19 a Espanya.





Actualment hi ha 14.503 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 2.629 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 943 ingressos i 573 altes. A més, en l'última setmana 2.668 persones han ingressat en un hospital com a conseqüència de la infecció provocada pel contagi del coronavirus i 236 en una UCI. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 11,85 per cent i en les UCI al 26,74 per cent.