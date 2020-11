Batet crida a polítics a honrar el llegat d'Ernest Lluch utilitzant el diàleg i la tolerància per tancar acords

La presidenta de Congrés, Meritxell Batet, ha cridat aquest dilluns a la classe política actual a "honrar" el llegat de l'exministre socialista Ernest Lluch, practicant el "diàleg, el debat i la tolerància" que van guiar tota la seva trajectòria per a la consecució d'acords que serveixin per millorar la "convivència".





Batet ha fet aquesta crida durant l'acte organitzat a la cambra baixa coincidint amb el 20 aniversari de l'assassinat de Lluch a mans de la banda terrorista ETA, un homenatge a què s'ha sumat la portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua.





La presidenta de la Cambra, socialista catalana com Lluch, ha glossat la seva figura fent un repàs de la seva trajectòria com a intel·lectual, professor universitari, diputat i ministre de Sanitat i destacant que totes les seves facetes van estar marcades per "l'ús de la paraula i la força del discurs ".





PACTES DE LA MONCLOA I ESTATUT





Ha esmentat la seva contribució a aprovació de la Llei General de Sanitat, que va suposar l'impuls a la universalització d'aquest servei públic. També ha recordat la seva participació en els Pactes de la Moncloa i en l'elaboració de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.





Batet ha subratllat que Lluch va participar "des del Govern", però també "des de l'oposició", en la consecució de grans acords en moments de crisi i que sempre estava "desbordant de propostes i alternatives".





En aquest context, ha destacat que per a ell 'acord' i 'diàleg' no eren "paraules buides o dissoltes en fum", sinó "l'instrument diari per assolir l'objectiu de prendre decisions i fer-ho de la manera més debatut i integrador possible".





També va apel·lar al diàleg per "superar la violència terrorista d'ETA", ha ressaltat Batet, subratllant que els acords només són possibles "des de la fermesa en els valors democràtics de llibertat i convivència integradora".





ON HI HA DIÀLEG NO CAP VIOLÈNCIA





"Va tenir temps, el poc que li van deixar fins al seu assassinat, per construir un segon llegat tan important com el que va deixar com a ministre, la tolerància, l'obertura, el debat i el diàleg, perquè on hi ha diàleg no cap la violència", ha emfatitzat la presidenta de Congrés.





El Parlament, ha prosseguit, és el lloc on ha de prevaler el diàleg i on s'han de prendre "decisions que configuren projectes de progrés i convivència des de la fermesa i els acords necessaris per dur-los a terme".





"Lluch és encara una bona raó per creure en la política amb majúscules i per millorar la nostra política cada dia. Som els actors d'avui els que assumim la responsabilitat d'honrar el seu llegat", ha advertit Batet.





Per la seva banda, el vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, José María Carreras, ha aprofitat la seva intervenció per enaltir el llegat de l'exministre i agrair el seu treball d'aquests mesos al personal sanitari.





També ha intervingut el catedràtic Félix Lobo, qui va ser director general de Farmàcia durant l'etapa de Lluch com a ministre, i qui l'ha definit com un d'aquests "referents polítics, morals i personals que són el seu exemple" han de guiar les societats.





Llop ha recordat, així mateix, el míting que va fer a la Plaça de la Constitució de Sant Sebastià el 1999 quan va respondre amb una frase que va quedar "per a la història" als partidaris de la violència que el van escridassar: "Crideu, perquè mentre crideu no matareu ", els va replicar.