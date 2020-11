Fiscalia demana presó per a Hasel i 10 persones més per les protestes a Lleida per Puigdemont

La Fiscalia de Lleida demana cinc anys i nou mesos de presó per al raper Pablo Hasel per presumptes desordres públics, atemptat contra agents de l'autoritat i lesions el 25 de març de 2018, durant les protestes a la Subdelegació de Govern de Lleida contra la detenció a Alemanya de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i pels mateixos fets, cinc anys i tres mesos per a deu persones més.





En el seu escrit d'acusació, Fiscalia recorda que en la data de les protestes el raper havia estat executòriament condemnat per l'Audiència Provincial de Lleida per un delicte de resistència a l'autoritat.





El jutjat d'instrucció ha sol·licitat que es requereixi a tots els acusats "que prestin una fiança conjunta i solidàriament de 14.613,61 euros", segons l'acte.





En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia sosté que diversos dels acusats van ocultar els seus rostres i caps amb caputxes i tapaboques i que alguns d'ells van acorralar als agents suposadament amb puntades de peu i empentes, els van treure les emissores de ràdio i els van llançar objectes i que el dispositiu de seguretat va haver de llançar salves a l'aire.





La sol·licitud de judici oral per part de Fiscalia arriba després que la setmana passada el Tribunal Constitucional (TC) notifiqués la inadmissió a tràmit del recurs de Pablo Hasel contra la seva condemna a 9 mesos de presó que va confirmar el Tribunal Suprem (TS) el passat mes de juny per delicte enaltiment del terrorisme, i injúries i calúmnies a la monarquia i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, per difondre missatges atemptatoris en xarxes socials.