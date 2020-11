La millora de les dades de Covid-19 es consolida a L'Hospitalet

Les dades referents a l’evolució de la pandèmia es consoliden a la baixa a L’Hospitalet. La velocitat de propagació continua al voltant del 0,80, dues centèsimes menys que fa una setmana. Pel que fa a la situació als hospitals, també continua la millora, però molt lentament.





Pel que fa al risc de rebrot cau fins els 240 punts, 150 menys que fa set dies. Feia dos mesos que aquesta xifra no era tan baixa a L'Hospitalet, on va arribar fins els 1.500 punts. La corba es va doblegant, tot i que encara no es troba en la situació ideal, ja que cal recordar que 240 punts de risc de rebrot, encara es considera una incidència molt alta.





En declaracions als mitjans de comunicació de L'Hospitalet, Daniel López, biofísic UPC, ha afirmat que la millora de les dades es deu a que “encara arrosseguem els efectes de les restriccions. De moment anem en bona direcció tot i que les Uci’s ocupades encara són molt altes, n’esperem una disminució però que serà molt lenta”





Pel que fa a la situació hospitalària, també continua la millora, però es baixa poc a poc. En concret, a L'Hospital de Bellvitge n'hi ha 89 pacients ingressats per la Covid, 15 menys que fa una setmana. Entre els malalts més greus, no hi ha gairebé canvis: a les UCIs hi ha 2 ingressats menys i a la planta de semicrítics, hi ha el mateix nombre de pacients.





Daniel López afirma que “l’incert és veure què passarà la propera setmana quan començarem a veure els efectes d’haver obert bars i restaurants i de relaxar les mesures de control”. López ha insistit en la necessitat de fer cribratges massius “per detectar el màxim nombre de persones asimptomàtiques perquè s’aïllin” . S’ha mostrat partidari de “no avançar en la desescalada pel Pont de desembre i de minimitzar els contactes aquest Nadal”