VÍDEO: 700 estudiants xinesos realitzen una coreografia perfecta a classe

És possible que aquest director xinès s'hagi guanyat la corona com el mestre més genial del món gràcies a les seves increïbles habilitats per a dirigir.









El director Zhang Pengfei va fer un bon ús dels seus moviments, aconseguint que tots els alumnes de l'escola primària Xi Guan a Shanxi s'exercitessin amb una rutina perfectament sincronitzada.





El Sr Zhang va començar a ensenyar als alumnes com dominar els peus fa dos mesos perquè gaudissin de l'exercici, que tots els alumnes de les escoles primàries i secundàries de la Xina han de fer cada matí.