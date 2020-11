VÍDEO: Leticia Sabater revoluciona les xarxes socials amb la seva nadala

Semblava que el 2020 no podia anar a pitjor, però si. Leticia Sabater, qui antany va ser presentadora d'un programa infantil i ara s'ha convertit en una mena de vedette del món freack, ha tornat a reaparèixer amb una nadala que en les xarxes han relacionat, en to d'humor, amb el clàssic ' All I want for Christmas 'de Mariah Carey.





Poc temps després de publicar el vídeo, la expresentadora s'ha aconseguit situar-se dins dels temes més comentats d'Espanya a la xarxa social Twitter.





Aquí poden veure l'obra d'art: