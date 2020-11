L'Hospitalet anuncia un pacte transversal per a reactivar la ciutat després del Covid

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, portaveus dels grups municipals, i representants d'entitats i agents socials i econòmics de la ciutat han presentat aquest dilluns un Pacte de Ciutat, que preveu 122 mesures i 221 projectes concrets per fer front als efectes socials i econòmics del Covid-19.





En la seva intervenció, Marín ha apuntat que totes les actuacions es desenvoluparan amb un horitzó 2023 i, inicialment, el Pacte estarà dotat de 10 milions d'euros per 2021.

Ha destacat "l'esperit d'unió i col·laboració", que ha permès un gran consens institucional --ha dit-- amb el qual s'han compromès a pal·liar els efectes de la crisi i a reduir les desigualtats.





Ha remarcat que la representativitat de l'acord perquè ha estat "un procés fet a consciència, sumant mirades", i ha assegurat que no és simplement una declaració de principis, sinó que la idea és que sigui un pacte real, dotat de recursos i d'actuacions .

Així, ha apuntat que el Pacte aglutina un conjunt d'estratègies a curt i llarg termini "basades en la innovació social per continuar transformant L'Hospitalet en una ciutat intel·ligent, verd i inclusiva".





D'altra banda, la també presidenta de la Diputació de Barcelona ha dit que tots els ingressos que puguin arribar de manera extraordinària a través de fons europeus o de governs "faran que el Pacte agafi més ritme" i, en aquest sentit, ha demanat a la Unió Europea i als governs que confiïn en les administracions locals.





Ha recordat que l'Hospitalet ja ha impulsat més de 650 propostes per fer front a la crisi, que abasten quatre entorns (urbà, social, econòmic i institucional), que són els mateixos en els que volen actuar ara amb el Pacte de Ciutat.





Així mateix, ha agraït la implicació dels diferents grups polítics per assolir el Pacte: "És un moment molt complicat i difícil, ia nivell polític no sempre és fàcil ser capaços de posar una mica de generositat per arribar a un acord".





DE L'AUSTERITAT A LA RESILIÈNCIA





Marín ha advertit que s'estan enfrontant a un horitzó incert, desconegut i diferent del de la crisi de l'any 2008, quan "la paraula austeritat va marcar la solució", i per superar la crisi actual ha apostat per treballar des de la resiliència.





"A l'Hospitalet hem superat molts moments de dificultat. Tot i això, no ens espanten els reptes. El fet que tots junts hàgim decidit fer aquest Pacte de Ciutat evidència que tenim la voluntat de superar els reptes", ha subratllat.





A l'acte també han participat els portaveus municipals Francesc Belver (PSC), Antoni Garcia (ERC), Miguel García (Cs), Ana González (L'HCP-ECG) i Sonia Esplugas (PP); i representants dels agents socials que integren el Pacte local per a l'ocupació: Jose Antonio Alcaide (UGT), Liliana Reis (CCOO), Santiago Ballesté (Aeball) i Ramon Vives (Pimec); Enric Roldan (Espai de Ciutadania) i Manuel Piñar (FAVVLH).