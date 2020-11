És possible contagiar el coronavirus a les nostres mascotes o viceversa?

Puc transmetre la COVID-19 als meus mascotes? ¿Aquests ens la poden transmetre? És una de les

dubtes que està sorgint entre molts durant aquesta pandèmia, què faig si em contagi?

He apartar-me de la meva animal de companyia?





Des de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recorden que la COVID-19 es propaga per transmissió entre éssers humans. "Coneixem prou dades sobre altres virus de la família dels coronavirus, i la majoria d'aquests tipus de virus tenen el seu origen en animals. El SARSCoV-2 és un nou virus en els humans. La possible font animal de la COVID-19 encara no ha estat confirmada, però s'està investigant ", manté.





Sobre si un animal domèstic o un altre animal pot encomanar a un ésser humà de la COVID-19, l'organització internacional manté que diversos gossos i felins (gats domèstics i tigres) han donat positiu en les proves de detecció de la COVID-19 després de haver estat en contacte amb humans infectats.





A més, assenyala que sembla ser que les fures són susceptibles a la infecció. "En condicions experimentals, tant els gats com les fures poden transmetre la infecció a altres animals de la mateixa espècie", arma l'OMS.





També diu que s'ha detectat el virus en visons criats en granges, que probablement havien estat infectats per treballadors. "En alguns casos, els visons infectats per éssers humans han transmès el virus a altres persones. Són els primers casos notificats de transmissió de l'animal a l'ésser humà", assegura l'entitat.





Per això, insta les persones malaltes de COVID-19 i a les persones de risc que limitin el contacte amb animals de companyia i altres animals. "En el maneig i cura dels animals, sempre s'han de prendre mesures bàsiques d'higiene, a saber: rentar-se les mans després de manipular animals, el seu menjar o els seus articles, així com evitar besar, deixar que ens llepin o compartir menjar", postil·la.





En una entrevista amb Infosalus, el director del grup de Neurovirología de la UAM, el doctor José Antonio López Guerrero, indica que sí que s'ha documentat el pas de SARS-CoV-2 d'humans a mascotes, sobretot a felins, que tenen un receptor funcional i 'porta d'entrada' de virus en les cèl·lules, l'enzim convertidora d'angiotensina 2 (ACE2), força semblant a la nostra. "S'ha vist en gats, i fins i tot en tigresses, s'han notificat diverses infectades", assegura l'expert.





S'ha documentat també el cas d'algun gos però amb menys eficiència que en el cas dels felins, segons constata el viròleg. Això sí, diu que es parlava de gossos de carrer a la Xina que podrien estar infectats per la COVID-19. "Fins i tot es va proposar que va poder ser l'animal intermediari entre el ratpenat i l'ésser humà, però no han passat de ser hipòtesis que van sortir publicades ni prosperar més enllà d'un article d'opinió", aclareix.





Quins són els ANIMALS MÉS SUSCEPTIBLES





Mentrestant, l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE per les sigles en anglès) afegeix aquí que en condicions de terreny, els gats han manifestat signes clínics de malaltia, incloent signes respiratoris i gastrointestinals, i són de les espècies animals investigades fins ara, la "més susceptible" a la SARS-CoV-2. Al seu torn, indica que aquesta infecció en visons de viver s'ha caracteritzat per malaltia respiratòria i un augment de la taxa de mortalitat.





"Malgrat que diverses espècies animals s'han infectat per SARS-CoV-2, aquestes infeccions no impulsen la pandèmia de COVID-19, la propagació actual és el resultat d'una transmissió d'humà a humà", insisteix la institució.





A més, manté que en condicions experimentals de laboratori, els gats han estat capaços de transmetre la infecció a altres gats; mentre que les fures van ser susceptibles a la infecció i van transmetre la infecció a altres fures, encara que semblen estar menys afectats per la malaltia clínica.





Amb això, el doctor López Guerrero recorda que els visons representen una espècie que és molt emprada per estudiar els virus respiratoris, ja que són igual de sensibles a ells que els humans. "S'ha estudiat el virus de la grip i ara el SARSCoV2 i aquí sí que s'ha vist que en visons ha pogut mutar i passar a humans. De fet, a Dinamarca s'han donat prop de 200 infeccions en humans des visons, el que ha dut al govern danès a eliminar la productivitat de visons per evitar que una nova soca arreli en els éssers humans ", remarca el viròleg.





Aquí advoca pel control del tràfic il·legal d'animals, que és molt freqüent al sud-est asiàtic, atès que després aquests acaben en mercats de forma irregular i sense control, i són focus de zoonosis que, si no es posen remei, López Guerrero creu que "serà qüestió de temps el tenir més pandèmies iguals o pitjors a la qual estem patint".





S'ha documentat que a l'almenys una gata ha mort d'infecció de SARS-CoV-2, però aquesta ja tenia altres problemes de comorbiditat. "No ha estat, per tant, una mort específica per la COVID-19 com a tal", puntualitza. Per això, l'expert insisteix en la idea que si alguna persona està infectada d'el nou coronavirus el que hauria de fer és aïllar-se de les seves mascotes com a protecció.





El catedràtic de Microbiologia de la Universitat de Navarra Ignacio López-Goñi subratlla per la seva part a Infosalus que el s coronavirus són principalment virus procedents d'animals i poden aïllar no només de ratpenats, sinó també de vaques, rosegadors, o d'animals silvestres entre d'altres , i a més es tracta de virus amb "una enorme capacitat de saltar d'unes espècies a unes altres".





Aquí recorda, per exemple, que alguns coronavirus humans que produeixen refredats poden procedir de coronavirus bovins, o d'altres de rosegadors. "Hi ha un flux de coronavirus en el món animal on som nosaltres, i probablement nosaltres també puguem infectar els nostres a espècies animals. El que passa és que hi ha espècies on no produeix efecte i en altres si.





També s'ha verificat que les fures són més susceptibles a les infeccions de coronavirus perquè els seus receptors són més semblants als dels humans, i per això poden ser més susceptibles a la SARS-CoV-2 ", afegeix.





Per això, segons conclou, és preocupant el que els coronavirus puguin tenir un reservori en els animals on seguir la seva evolució i donar lloc a mutacions que puguin donar-nos problemes als éssers humans. "D'aquí la importància de seguir investigant i controlant el món animal, i de sacrificar animals infectats perquè és la manera de controlar-lo en veterinària", sentencia.