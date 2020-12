Experts posen en valor les donacions efectives: "Amb un 1% del teu salari pots salvar més vides que un superheroi"

Experts internacionals en la forma de maximitzar l'efectivitat de les donacions benèfiques han destacat el positiu "impacte" de la filantropia i han posat en relleu com destinant una petita part del salari a les organitzacions adequades es poden "salvar més vides que un superheroi".





Així ho han posat de manifest en l'esdeveniment 'Dia Internacional de l'Ajuda Efectiva', que s'ha celebrat aquest dilluns 30 de novembre de manera online per tal d'informar sobre com l'impacte de les donacions benèfiques canvia radicalment segons l'efectivitat dels programes elegits.





L'activitat principal de la jornada ha estat un esdeveniment en línia gratuït organitzat per un consorci internacional de vuit organitzacions benèfiques líders en el camp de la filantropia efectiva, entre les quals es troba l'espanyola Fundació Ajuda Efectiva.





Per introduir l'esdeveniment, el director executiu i fundador de effektiv-spenden.org, Sebastian Schwiecker, ha subratllat que si una persona gasta els seus diners "de forma intel·ligent", pot "marcar una gran diferència". "Si feu donació un 1%, un 5% o un 10% dels teus ingressos, pots salvar més vides que un superheroi", ha assegurat.





Com a ponent d'honor ha intervingut el Premi Nobel d'Economia Michael Kremer, que ha aprofundit en la importància dels experiments per mesurar l'impacte de les donacions, per exemple, en programes educatius a l'Àfrica.





El també professor de la Universitat de Chicago ha conclòs que aquests experiments "aïllen l'impacte casual" però són "eines útils per a la innovació"; i ha subratllat que calen "institucions apropiades" i "inversió" per aconseguir l'impacte.





Per la seva banda, l'investigador de Founders Pledge Johannes Ackva s'ha centrat en l'impacte que les donacions efectives poden tenir en el clima i ha convidat a "passar d'adonar-el desafiament a prendre mesures audaços i estratègiques". A més, ha destacat que la filantropia és també "una forma d'activisme" i ha convidat a practicar totes dues.





¿DONAR O FER VEGÀ?





Mentrestant, la directora executiva d'Animal Charity Evaluators, Leah Edgerton, ha destacat el "extremadament elevat" que pot ser l'impacte en la millora de la vida dels animals per cada dòlar donat de forma efectiva, "més" de fer-se vegà, tot i que ha precisat que tots dos, donar i canviar l'alimentació per amor als animals, són compatibles.





En l'esdeveniment també ha participat el director general de GiveWell, Neil Buddy Shah, que ha analitzat les organitzacions benèfiques més efectives de 2020 pel que fa a la salut i desenvolupament global.





Per tancar l'acte, el director executiu de The Life You Ca Save Charlie Bresler ha animat a donar de manera "generosa" perquè cada persona pot "salvar vides, reduir el sofriment, incrementar els mitjans de vida, millorar el benestar animal o lluitar contra el canvi climàtic, des de la comoditat de la sala ".