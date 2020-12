Les asseguradores no volen cobrir els riscos d'Ada Colau i els seus regidors

Cap asseguradora ha acceptat cubrir les pòlisses d'assegurances de responsabilitat personal de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i dels càrrecs electes de l'Ajuntament de Barcelona. Com tampoc han licitat per quedar-se amb el contracte per a assegurar alguns dels edificis emblemàtics de la capital catalana.





Pel que fa a el concurs per cobrir la responsabilitat personal dels càrrecs electes i personal a el servei de l'Ajuntament, el consistori havia previst una despesa de 320.000 euros, quantitat que ha estat considera insuficient per les companyies asseguradores que no han optat a quedar-se'l.





Per al segon, el que té per objecte la contractació d'una assegurança a tot risc de pèrdues o danys materials de patrimoni en edificis singulars, l'Ajuntament havia previst el pagament d'una pòlissa de 240.000 euros. Tampoc en aquest cas les empreses han decidit entrar en la licitació.





D'aquesta manera, l'Ajuntament barceloní tindrà un estalvi de mig milió d'euros, però en canvi s'haurà de fer càrrec dels possibles desperfectes que es produeixin en alguns dels edificis singulars de la ciutat i de cobrir la responsabilitats que puguin afectar els regidors per motiu del seu càrrec.