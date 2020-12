Transportar les vacunes contra el coronavirus serà un repte per a les aerolínies

El president de l'Associació de Línies Aèries (ALA), Javier Gándara, ha assenyalat aquest dimarts que les aerolínies "ja s'estan preparant" per a l'operatiu de transportar les vacunes contra la Covid-19, tot i que ha anticipat que "el repte logístic va a ser molt gran".







"El repte logístic serà molt gran, perquè algunes d'aquestes vacunes, per exemple la de Pfizer, cal transportar-les en condicions d'ultracongelació", ha assenyalat Gándara en una entrevista al canal 24h de RTVE.



Segons ha explicat el president d'ALA, aquesta coordinació sobre el transport de vacunes per a la seva distribució s'està abordant "a nivell global", encara que ha assegurat que a Espanya el Govern ja s'ha posat en contacte amb les principals aerolínies que operen al país . "Cada govern ha d'anar posant les diferents pedres per arribar a l'objectiu final", ha apuntat.



¿CERTIFICAT DE VACUNACIÓ ABANS DE EMBARCAR?

A l'ésser preguntat sobre si les aerolínies haurien d'exigir als passatgers un "certificat de vacunació" contra la Covid-19 abans d'embarcar --tal com ha posat damunt la taula la companyia australiana Qantas-- Gándara ha advocat perquè es realitzin test "assequibles i ràpids" en lloc de demanar el requisit obligatori de la vacuna, que creu que serà "una mesura més" entre les moltes que es posin en marxa.



Actualment, Espanya exigeix als passatgers procedents de països de risc una prova PCR per entrar, però des de les companyies aèries insisteixen que s'hauria d'apostar per test "ràpids i assequibles" per facilitar que els viatgers decideixin visitar les destinacions.



CERT ALLEUJAMENT A SETMANA SANTA

Gándara ha assenyalat que les aerolínies esperen una certa millora en els nivells de demanda de cara a Setmana Santa, tot i que ha advertit que la completa recuperació del sector podria retardar-se fins 2023 o 2024.



"Esperem que a partir d'aquesta Setmana Santa es pugui veure una recuperació que serà lenta i constant, diferent de la que vam veure al juny", ha assenyalat el president d'ALA.



Per Gándara, aquesta és la major crisi de la història de l'aviació, assegurant que altres com la de l'11-S va ser "molt localitzada", sobretot als EUA, i una vegada que va passar i es van implementar mesures de seguretat "la gent va tornar a volar ".



Per això, ha assenyalat que davant aquesta crisi es posaran en marxa "mesures que vindran per quedar-se" i ha insistit que s'ha de fer "tot el possible" perquè la gent torni a viatjar.



I és que el sector està patint durant aquests mesos la caiguda més gran de passatgers de la història, el que deriva en pèrdues milionàries per a les aerolínies i el consegüent impacte en l'ocupació del sector.



Segons ha informat Gándara, a l'octubre el 90% dels treballadors del sector aeri que estaven en ERTO durant l'estat d'alarma ho segueixen estant i ha anticipat que si a mig i llarg termini la demanda no recupera els nivells anteriors a la crisi, serà "inevitable" que es facin ajustos, intentant que siguin el "menys traumàtics" possible i amb la idea que la gent en el futur seguirà viatjant.