30 persones preparen la seva sortida al mercat laboral en la nova 'Lanzadera Conecta Empleo' de L'Hospitalet de Llobregat

La nova Lanzadera Conecta Empleo de L’Hospitalet de Llobregat ha començat a funcionar aquest mes de novembre per ajudar a les persones en situació de desocupació a reactivar la seva cerca de feina amb noves tècniques d’orientació laboral.





Actualment, està integrada per 22 dones i 8 homes, amb edats entre els 25 i els 60 anys, i amb diferents nivells formatius (des d’estudis bàsics fins a màster/postgrau).





Hi ha qui cerca el seu primer treball i qui persegueix una nova oportunitat laboral després d’anys d’experiència en diferents sectors, com l’Administració, Vendes, Recursos Humans, Atenció al Client, Màrqueting o Comptabilitat, entres altres.





CULTURA COL·LABORATIVA





Mariana Reyna és la tècnic que ha realitzat el procés de selecció i l’encarregada de gestionar la Lanzadora durant els pròxims cinc mesos. Explica que els participants tenen perfils molt diversos, però molt complementaris. La seva labor ara és convertir-se en un equip, millorar les seves competències transversals i digitals, compartir experiències i coneixements, reactivar la cerca de feina de forma collaborativa i obtenir noves oportunitats laborals.





“Demanden orientació en l’actualització de currículum, entrevistes, contacte amb empreses, comunicació, marca personal, xarxes socials i prospecció d’ofertes”, especifica Mariana Reyna.





FORMAT 100% ONLINE





La Lanzadera Conecta Empleo de L’Hospitalet de Llobregat es desenvolupa en un format 100% online. És a dir, els seus participants es reuneixen diversos dies a la setmana en sessions virtuals, a través de diferents aplicacions, com Meet.





PER A MILLORAR LA SEVA OCUPABILITAT





En aquestes sessions, els participants realitzaran dinàmiques d’intelligència emocional per aprendre a desenvolupar un pla integral de cerca de feina i enfocar el seu objectiu professional; aprendran nous programes per actualitzar el seu currículum; assajaran entrevistes de feina per a guanyar confiança i seguretat en els processos de selecció; reforçaran les seves competències transversals i habilitats digitals; trauran partit al Smartphone i les xarxes socials per a la cerca de feina online, realitzaran mapes d’ocupabilitat i contactaran amb empreses.