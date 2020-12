El Govern reformula el registre de vacunes per incloure les dades de Covid

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha anunciat que l'Executiu ha aprovat dos decrets llei per reformular el registre de vacunes a Catalunya per incloure les dades de vacunació contra el Covid-19 i d'altres vacunes, com les vacunes per persones en situació de risc o les vacunes internacionals.





En roda de premsa telemàtica aquest dimarts després del Consell Executiu, ha explicat que el nou registre permetrà als professionals tenir constància de les dosis i tipus de vacuna que s'administrin des dels diferents centres autoritzats, així com les dades de la població "diana" en la qual es prioritzin aquestes vacunes, amb l'objectiu de calcular les cobertures de vacunació a Catalunya.





A més, ha anunciat que els centres sanitaris i altres entitats que presten serveis de salut a través de Servei Català de la Salut (CatSalut) han d'incorporar aquestes dades del registre en l'historial clínic compartit, cosa que facilitarà l'accés als ciutadans a les dades de vacunació de manera unificada mitjançant l'aplicació 'la meva salut'.