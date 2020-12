El Govern central acorda l'autorització per a l'adquisició de les vacunes de Janssen, Moderna i CureVac

El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts l'autorització per a complir el que estableix la decisió de la Comissió Europea per a l'adquisició de vacunes contra la COVID-19, en concret les de Janssen, Moderna i CureVac, que suposen un total de 52.707 888 dosis de vacunes per a Espanya.





Concretament, segons l'acord entre Janssen i la Comissió, a Espanya li correspondria per població, 20.875.725 vacunes, distribuïdes previsiblement al llarg de 2021; respecte a Moderna segons el que estableix a Espanya li corresponen per població 8.348.979 dosis inicials, distribuïdes també al llarg de 2021, i en el cas de CureVac a Espanya li corresponen 23.483.184 dosi distribuïdes, previsiblement, des del primer trimestre de 2021 fins al primer trimestre del 2022.





La portaveu de Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assenyalat que, amb aquestes adquisicions, Espanya garantirà l'accés gratuït a les vacunes a partir de gener.





"Podem dir sense risc a equivocar-nos que Espanya té garantit l'accés a vacunes que començaran a subministrar a partir del mes de gener i que seran totalment gratuïtes per als ciutadans", ha explicat.





La Comissió Europea ha calculat i a la distribució del nombre de dosis entre els Estat membre en funció de la població. En el cas de la vacuna de CureVac, ha acordat en nom dels països participants, un acord amb obligació de compra que suposa l'adquisició per a Europa de 225 milions de dosis d'una vacuna per al SARSCoV-2. En aquest cas, com en el de Moderna i CureVac, Sanitat recorda que aquestes vacuna requereixen dues dosis per immunització de manera que el nombre d'immunitzacions és la meitat de el nombre de dosis.





"Això implica que cada dia estem més a prop de la fi del túnel", ha afegit Montero, recordant que en cap cas pot suposar una major relaxació de les mesures contra la covid-19. Així mateix, ha anunciat per al desenvolupament dels acords amb la CE, que el Consell de ministres ha aprovat, a proposta de el Ministeri d'Hisenda, elevar els límits pressupostaris perquè el Ministeri de Sanitat pugui tramitar els acords que s'han signat amb la Comissió Europea.