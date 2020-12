Associacions LGTBI denuncien retards en la detecció de nous casos de VIH a causa del col·lapse sanitari

La pandèmia de la Covid-19 l'ocupa tot. Mitjans d'informació, centres d'atenció primària, hospitals, recursos sanitaris ... Tot s'està centrant en el virus SARS-Cov-2 i s'està deixant de banda a altres malalties. Retards en els diagnòstics, en l'aplicació de tractaments o l'augment en les llistes d'espera han estat una constant en els últims mesos.





I ara, en unes dates en què es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra el VIH/Sida, els col·lectius LGTBI denuncien que la situació propera al col·lapse de la sanitat ha ocasionat un enorme retard en la lluita contra el VIH.





El tancament dels centres de diagnòstic precoç per l'estat d'alarma ha provocat que es retardaran les cites i, per tant, els diagnòstics. I en el cas de VIH, un diagnòstic tardà és molt greu, ja que l'avanç de la malaltia provoca danys irreversibles.





Les associacions denuncien que hi ha hagut alguns casos en què al retard en el diagnòstic s'ha unit el retard en l'inici del tractament. L'anul·lació de les cites en els centres especialitzats per culpa de la pandèmia comporta que es retardin les anàlisis necessàries i que els afectats no puguin tenir accés als medicaments que han de prendre per minimitzar els efectes del virus.





El coordinador de VIH de FELGTB, Juan Diego Ramos, assegura que hi ha casos en què s'ha tardat fins a cinc mesos en què un especialista hagi atès una persona que acabava de ser diagnosticada com a portadora de VIH. "Hi ha retards en les cites i falta de seguiment. No obstant això, la detecció precoç de la diagnosi i una correcta atenció són fonamentals perquè la persona pugui tenir cura de la seva salut, més encara en temps de Covid", afirma.





A més, un informe publicat recentment per ONUSIDA, Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH / Sida, ha revelat l'impacte negatiu que la pandèmia de Covid-19 va tenir sobre els afectats pel VIH. Des que va aparèixer el virus, el nombre de morts addicionals de malalts de sida serà d'entre 69.000 i 148.000-2022. I en els anys següents, aquestes podrien arribar a xifres entre 123.000 i 293.000.





VULNERABLES

A més es dona la circumstància que les persones contagiades pel VIH són més vulnerables en el cas d'exposició a la Covid-19, de manera que han d'augmentar les seves mesures de seguretat i aïllament.





Per això, lamenten que durant tot aquest període en el qual moltes d'aquestes persones han hagut de romandre en els seus domicilis pel risc a contagiar-se de la Covid-19 no s'hagi establert a tot Espanya l'enviament a domicili de la medicació que necessitaran durant diversos mesos, una forma d'evitar que es vegin exposades a virus. Això per a tots aquells als quals se'ls han receptat els medicaments necessaris per al seu tractament, ja que hi ha molts diagnosticats que no han pogut rebre-ho pel tancament dels centres especialitzats i de les consultes mèdiques.





SENSE VACUNA

També recorden que el VIH està en la societat des de fa més de 30 anys, que ha provocat més de 32 milions de morts a tot el món i que no s'han dedicat els mateixos esforços que a la lluita contra la Covid-19, per la qual que encara no hi ha una vacuna per posar fi a la Sida.





A més, consideren que cal assolir l'objectiu marcat per la campanya posada en marxa per l'ONU coneguda com a ONUSIDA 90-90-90, en la qual s'estableixen tres objectius prioritaris: que almenys el 90% de les persones amb VIH estiguin diagnosticades, que més d'un 90% rebin tractament i que hi hagi més d'un 90% amb nivells indetectables de VIH, el que les convertiria en persones que ja no poden transmetre el virus.