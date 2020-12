El Govern no garanteix el canvi de fase dilluns que ve degut a un augment de la rt

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha alertat aquest dimarts de repunt de la velocitat de reproducció del coronavirus (rt), que ha passat de 0,78-0,84, i no ha garantit que es pugui passar de fase del pla de reobertura a partir de dilluns que ve.





En roda de premsa telemàtica després del Consell Executiu, ha explicat que aquest increment de la rt d'aquest dimarts ha fet "encendre les alarmes" al Govern i ha explicat que al llarg d'aquesta setmana analitzaran l'evolució de les dades epidemiològiques per veure si es pot passar al segon tram de la reobertura.





Budó ha assegurat que per passar de fase s'han de complir uns indicadors, com que la rt estigui per sota de 0,9, com passa actualment, tot i que ha avisat que si es manté aquesta tendència hi ha el "risc" de poder superar aquesta xifra , el que impediria passar al segon tram.





"Si veiem que cap dijous aquesta rt se'ns ha disparat i continua aquesta tendència, amb molta probabilitat no es passarà de fase", i també ha assenyalat que un altre dels indicadors a tenir en compte és el nombre d'ingressos a la UCI, que afirma que s'està produint una reducció molt lenta.





No obstant això, la portaveu de l'Executiu català ha confiat que no s'arribi al 0,9 i es pugui superar la primera fase, i ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania per "reduir l'activitat social" i complir les restriccions per evitar arribar a l'escenari de no poder passar de tram.





Així mateix, ha destacat que "aquesta setmana és clau" tant per veure si es pot avançar en el pla de reobertura iniciat la setmana passada per la Generalitat com per a la planificació de les festes nadalenques.





Preguntada per la flexibilització de les restriccions per Nadal, ha insistit que dependrà de l'evolució de les dades epidemiològiques en aquest moment, més enllà de si la setmana que ve es pot superar la primera fase, i ha evitat fer "afirmacions categòriques" sobre què es podrà fer en aquestes festes.





PONT DE LA CONSTITUCIÓ





A més, Budó ha cridat a la població a la responsabilitat durant el pont de la Constitució davant el "risc que les dades es disparin i no poder preservar el Nadal" i ha demanat conscienciar-se que el pont no serà igual que en anys anteriors, tot i que ha rebutjat recomanar que la gent eviti desplaçar-se.





"Ni recomanacions ni no recomanacions, però sí demanar que es redueixi al màxim l'activitat social", i ha apuntat que si algú es desplaça abans del cap de setmana ha de tenir en compte que entre divendres i diumenge hi ha confinament de municipi que s'ha de respectar.





A l'ésser preguntada per si la Generalitat es planteja aixecar el confinament perimetral per poder realitzar activitats culturals en altres municipis, ha afirmat que ni el Govern ni el Procicat "contempla aquesta opció" actualment.