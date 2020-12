Podem demana al Govern central l'alliberament dels presos independentistes abans del 14F, via indults o reforma penal

El president de el grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha reclamat aquest dimarts a Govern l'alliberament dels condemnats per l'1-O abans de les eleccions catalanes previstes per al pròxim 14 de febrer, ja sigui a través de la reforma penal o dels indults, per garantir que els comicis se celebren amb "normalitat", en el marc del debat sobre els pressupostos generals de l'Estat (PGE).





Asens ha aprofitat el seu torn de paraula per retreure a ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, que hi hagi obert la porta a incomplir el termini que es va donar ell mateix per presentar abans de final d'any l'esborrany de la reforma de el Codi Penal per rebaixar les penes dels delictes de sedició i rebel·lió i ajustar-les als estàndards europeus.





"Celebrem que Europa li obrís els ulls en aquest assumpte, però ara és el moment de passar de les paraules als fets, no podem esperar més", ha dit Asens, enlletgint a el ministre que Unides Podem porta mesos esperant la resposta al seu proposta de reforma penal. "Res és més injust que una justícia tardana i cada dia que passa sense abordar aquesta reforma és un dia més d'injustícia", ha argumentat.





En la mateixa línia, ha instat Justícia a agilitzar la tramitació d'aquests indults. Asens ha esgrimit que "les pròximes eleccions catalanes han de celebrar-se amb normalitat i és una anomalia que hi hagi encara presos independentistes a la presó". "Necessitem acabar amb aquesta anomalia", ha sostingut, reivindicant que "qualsevol proposta de desbloqueig del conflicte a Catalunya passa inevitablement per la seva desjudicialització".





En una roda de premsa posterior, Asens ha incidit que l'excarceració contribuiria a "destensar" el clima polític a Catalunya i, en concret, "facilitaria" que els debats electorals no versaran sobre la situació d'aquests presos. Des del seu punt de vista, hi hauria temps perquè els estiguessin al carrer per llavors, bé perquè el Govern els indulti, bé per la reforma del delicte de sedició.





El diputat morat 'ha subratllat que Unides Podem té clar des que es va dictar la sentència de l'1-O que han de ser indultats però que el seu "soci de govern vol esperar a veure tots els informes" abans de portar el tema a el Consell de Ministres . A més, ha apuntat a una possible dilació de terminis. Segons Asens, el Tribunal Suprem "porta més d'un mes per aconseguir un informe que no hauria de costar-li més d'una tarda". "Volem pensar que no és una demora intencionada", ha deixat anar.





"MONEDA DE CANVI"





El portaveu adjunt de Ciutadans, Edmundo Bal, ha criticat precisament a Camp per permetre que es faci servir al Ministeri de Justícia com a "moneda de canvi" per aconseguir el suport d'ERC i Bildu als pressupostos generals de l'Estat (PGE). "És una vergonya que els pressupostos es canviïn per indults, per la reforma dels delictes de sedició i rebel·lió i que es miri a una altra banda quan es fan homenatges a presos etarres", ha denunciat.





En un to similar, el diputat del PP Luis Santamaría ha criticat el PSOE per les "cessions ignominioses que avergonyeixen el socialisme de bé" perquè --segons ha dit-- "han canviat presos per pressupostos" i pretenen "blanquejar Bildu". Davant d'això, ha insistit en la proposta popular de crear una secció en la Fiscalia de l'Audiència Nacional per aclarir els crims no resolts d'ETA.





Asens ha contestat a Bal que "no hi ha cap intercanvi de cromos", ja que es tracta d'"un compromís de legislatura de PSOE i Podem", i ha donat expressament les gràcies a ERC, Bildu i PNB per "voler deixar enrere uns pressupostos d'austeritat, un llegat del PP marcat per la degradació dels serveis públics, les retallades de drets i la corrupció ".





Un altre dels temes que ha marcat el debat parlamentari han estat les negociacions entre PSOE i PP per renovar l'actual Consell General de Poder Judicial (CGPJ), que porta gairebé dos anys caducat. En aquest punt, Asens ha tornat a carregar contra Camp per anunciar "un suposat pacte imminent" amb els populars. "És intolerable", ha afirmat, fent a el mateix temps una crida a "posar fi a la situació de segrest i atrinxerament que la dreta manté de Govern dels jutges".





El diputat de Vox Javier Ortega Smith també s'ha referit al CGPJ però en el seu cas per acusar tant a PSOE com PP de "repartir-se" durant dècades els dotze vocals de procedència judicial, que ha considerat que "haurien d'haver estat elegits entre i per jutges i magistrats ". Així, ha instat els dos partits a acabar amb el bloqueig del CGPJ traient "les brutes mans dels partits polítics dels òrgans de la justícia".





POC DINERS DE LA UE





L'oposició ha retret de forma generalitzada a Camp que dels 27.000 milions d'euros de diners que rebrà Espanya de la Unió Europea per a la recuperació després de la pandèmia de coronavirus el Ministeri de Justícia només hagi aconseguit 27 milions d'euros per als PGE d'enguany .





"És només una mil·lèsima part", ha precisat Santamaría. En la seva opinió, el president de Govern, Pedro Sánchez, "li ha fet una cobra pressupostària" per la "falta de coratge" de Camp, a què ha comparat amb "la lamentable actuació" de Cagancho a Almagro. Per corregir-ho, ha demanat a el ministre que truqui a Sánchez i, "encara que sigui en actitud genuflecta, es mengi l'orgull i supliqui per aquests fons".





PP, Vox i Ciutadans han coincidit a denunciar la manca de places per a jutges i fiscals, subratllant que Espanya se situa per sota de la mitjana europea, i han sol·licitat més. Campo ha considerat que el fet que els nous PGE contemplin 240 noves places per a 2021 és una "gran notícia", tot i que s'ha mostrat conscient que "hem de mantenir un ritme estable de creació que esperem poder continuar i, si escau augmentar en un futur ".





Les quatre associacions judicials han reclamat a Justícia que convoqui urgentment les 300 places d'oposicions per a jutges i fiscals anunciades per al 2020 i que augmenti les previstes per 2021. Camp ha comunicat per carta a la Comissió de Selecció que ja ha impulsat l'oferta de les 300 places pendents des del passat mes de març, d'acord amb el màxim que estableixen els PGE prorrogats de 2018, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri.





UN PGE PER LA "TRANSFORMACIÓ" DE LA JUSTÍCIA





Camp, que ha exposat en detall els comptes del seu Ministeri --que puja a 2.144 milions d'euros (un 7,5 per cent més que en els comptes anteriors) -, ha defensat que "són uns pressupostos de transformació de l'administració de justícia "que permetran emprendre" reformes estructurals en un esquema de cogovernança "amb les comunitats autònomes.





Una de les peces clau d'aquests PGE és la digitalització, per a la qual es contemplen 110.490.000 d'euros (un 2,1% més) i que inclou inversions en equips i infraestructures i actualitzacions de bases i sistemes tecnològics. Destaquen la implantació de l'expedient judicial electrònic "sostenible" per passar de el paper a les dades i dels serveis audiovisuals a les sales de vista.





El ministre ha reconegut que els 410 milions d'euros que Justícia rebrà al llarg de tres anys de la UE són un element essencial d'aquest projecte. Els 27.740.000 d'euros de 2021 es faran servir en les mesures tecnològiques enfront de la COVID-19, com la immediatesa digital, la cita prèvia i el teletreball. Un cop aprovades les lleis d'eficiència organitzativa, processal i digital --ha explicat camp--, 2022 i 2023 seran per a executar el gruix dels fons europeus, 382 milions d'euros, "de manera realista i coordinada".