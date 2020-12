Renfe adjudica la rehabilitació de l'estació de Cabrera de Mar per 212.522 euros

Renfe ha adjudicat les obres de rehabilitació de l'estació de Rodalies de Catalunya de Cabrera de Mar - Vilassar de Mar (Barcelona) amb un pressupost de 212.522 euros per renovar les marquesines, entre altres actuacions.





L'estació està situada a primera línia marítima i està formada per dues vies generals, amb dues andanes laterals cobertes parcialment per marquesines, que s'han vist afectades i deteriorades per l'acció de la mar, ha informat Renfe en un comunicat aquest dimarts.





Les obres tindran un període d'execució de menys de tres mesos i se centraran en la substitució completa de la coberta, la rehabilitació dels ancoratges dels pilars, el sanejament i pintat de la totalitat dels pilars, bigues, corretges i canalons, i la instal·lació de nova il·luminació LED.