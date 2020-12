Sareb cedeix a l'Ajuntament de Canet de Mar deu habitatges per a fins socials

La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) ha subscrit un acord amb l'Ajuntament de Canet de Mar (Barcelona) per a la cessió temporal de deu habitatges destinats a fins socials, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat.





El conveni tindrà una vigència de quatre anys prorrogables anualment fins a un màxim de quatre i, durant aquest període, el consistori serà l'encarregat de gestionar els immobles per atendre les necessitats habitacionals de persones en risc d'exclusió.





Sareb percebrà a canvi de la cessió una contraprestació fixa mensual de 125 euros pels habitatges lliures i de 75 euros per aquelles que es troben ocupades, els pagaments seran utilitzades per la companyia principalment per fer front a les despeses d'assegurances i comunitat.





Per la seva banda, l'Ajuntament assumirà els càrrecs corresponents a la gestió de l'habitatge, així com el seu manteniment ordinari i Impost sobre Béns Immobles (IBI), entre d'altres.





Sareb va crear el 2013 un parc social amb 2.000 habitatges que es va elevar a 4.000 el 2015: en l'actualitat arriba als 10.000 immobles, després que la companyia aprovés a principis de 2020 la seva ampliació amb l'objectiu d'impulsar la cessió de pisos a administracions per resoldre problemes habitacionals.