Detectat un fort brot de Covid-19 a una residència de Sant Just

La residència Mare de Déu de Lourdes de Sant Just Desvern s'ha vist afectada per l'aparició d'un brot de coronavirus. Les primeres proves realitzades han revelat que un total de 17 residents, dues monges i quatre treballadors de centre s'han vist afectats pel Covid-19.









Això ha obligat a posar en confinament a tot el centre mentre es duen a terme proves PCR a la resta dels residents, personal sanitari i treballadors de centre per detectar si hi ha més persones contagiades. De moment, totes les persones que han donat positiu són asimptomàtiques, per la qual cosa es va a realitzar un seguiment exhaustiu per detectar el seu grau d'immunitat i el risc de contagi que hi ha al centre.





De moment, entre les mesures adoptades es troba la de prohibir les visites i es mantindrà el centre completament aïllat, segons indiquen les autoritats sanitàries.