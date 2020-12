Salut sotmet a cribratges massius a diversos municipis del Baix Llobregat

Diversos municipis del Baix Llobregat acolliran al llarg d'aquests dies els cribratges massius posats en marxa per la Generalitat per intentar aturar la transmissió del Covid-19.

















En alguns municipis, les proves van començar a finals de la setmana passada i al llarg d'aquesta setmana s'aniran afegint la resta de les localitats de l'àrea metropolitana sud.





Per poder sotmetre a aquesta prova cal tenir més de 16 anys i no tenir cap dels símptomes associats a virus. A més, tampoc podran presentar-se a aquesta proves les persones que tinguin símptomes de la infecció, aquelles que ja hagin estat identificades com contactes estrets d'algun positiu o a les que se'ls hagi realitzat qualsevol prova diagnòstica en els tres últims mesos. En tots aquests casos, les persones afectades han de seguir el circuit habitual.





La prova que es realitza és un test d'antígens ràpid, de manera que els resultats són donats a conèixer en un curt espai de temps i no cal demanar una cita prèvia.





Aquestes són les dates i els centres en què es durà a terme aquesta campanya de cribratge massiu en alguns municipis del Baix Llobregat:





Martorell: A partir del 27 de novembre i durant diverses setmanes, de dilluns a divendres de 15 a 20 h. Dissabtes de 9 a 15 ha la Biblioteca Martorell. Av. Mancomunitats Comarcals, 13.



Sant Boi de Llobregat: A partir del 30 de novembre, de dilluns a divendres de 15 a 20 h. al Centre Cívic l'Olivera. C. de Joan Pagès. Accés pel carrer Antonio Machado, 1.



Cornellà de Llobregat: A partir del 30 de novembre, de dilluns a divendres de 15 a 20 h. al Centre Cívic Sant Ildefons. C. de Gerdera.



Sant Feliu de Llobregat: A partir del 30 de novembre, de dilluns a divendres de 15 a 20 h. al: Centre Cívic Mas Lluí. C. Estelí, 10-12. Accés per la Plaça cobdícia.



Del Prat de Llobregat: A partir del 30 de novembre, de dilluns a divendres de 12 a 20 hi dissabtes de 8 a 20 h. al Centre Cívic Jardins de la Pau. C. Jardins de la Pau, s / n.



Sant Andreu de la Barca: A partir de l'1 de desembre, de dilluns a divendres de 15 a 20 h. al Centre Cívic La Plana. C. Garraf, s / n.





Pallejà: A partir de l'1 de desembre, de dilluns a divendres de 10 a 12 hi de 15 a 17 h. front el parc infantil Patufet.



Gavà: A partir de l'1 de desembre, de dilluns a divendres de 12 a 20 hi dissabtes de 8 a 20 h. al Casal Gent Gran "El Centre". C. Sant Isidre. 22-24.



Viladecans: A partir de el 2 de desembre, de dilluns a divendres de 12 a 20 hi dissabtes de 8 a 20 h. al Casal de Barri "La Unió". C. Dos de maig, 41.