Banc Sabadell i sindicats ratifiquen el seu acord i aproven 1.800 acomiadaments per al primer trimestre de 2021

Banc Sabadell i els sindicats han ratificat el seu acord per posar en marxa l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) pel qual un màxim de 1.800 treballadors sortiran voluntàriament de l'entitat en el primer trimestre del 2021, en el marc de el pla d'eficiència i transformació de banc.





El procés d'adhesió s'iniciarà el 10 de desembre i el banc espera tenir-lo tancat al desembre, perquè totes les sortides es duguin a terme durant el primer trimestre del al 2021.





L'acord ha comptat amb el suport d'una àmplia majoria dels representants dels treballadors (78,37%) i implica jubilacions, prejubilacions i sortides voluntàries de fins a un màxim de 1.800 persones.





Sabadell espera tenir un alt nivell d'adhesió entre els empleats de més de 56 anys, als quals ofereix prejubilacions amb el 75% del salari anual fins als 63 anys, amb un màxim de 280.000 euros per als nascuts entre 1958-1961 i de 300.000 euros per als nascuts entre 1962-1964.





Així mateix, als que es jubilin anticipadament a partir dels 63 anys els ofereix el 10% (per a nascuts abans de 1956) o el 20% (per a nascuts entre 1956 i 1957) del salari anual.





Davant la incertesa de el marc laboral, el banc es compromet a cobrir un any del pagament a Seguretat Social en el cas que es retardi la primera edat de jubilació anticipada, ara en els 63 anys. Els empleats sortints conservaran les seves condicions financeres d'empleat en comptes i en la majoria de productes de finançament.





Banc Sabadell ha destacat que la signatura d'aquest acord és "una fita" pel programa d'eficiència i digitalització de l'entitat, dissenyat per consolidar la seva competitivitat en el sector financer i per potenciar el desenvolupament del talent intern. Així mateix, ha comunicat que està dissenyant un pla d'acompanyament per orientar i mantenir informats els empleats que vulguin adherir-se a el pla.





El director general d'Operacions i Persones de Banc Sabadell, Miguel Montes, ha valorat molt positivament l'acord, resultat d'"una negociació compromesa i constructiva", i ha agraït als sindicats "la seva predisposició i la seva voluntat d'arribar a el millor acord possible" .