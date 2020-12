Andorra té una taxa d'incidència de la Sida de 7,41 per cada 100.000 habitants, segons ha informat el Govern en un comunicat aquest dimarts 1 de desembre, Dia mundial de la lluita contra la Sida.





Des que es va iniciar el registre dels casos s'han detectat un total de 98 casos, sis d'ells durant el 2019: aquests últims són tots homes, de 34,6 anys de mitjana i es van infectar tots per mantenir relacions sexuals de risc, sense protecció, segons indica l'Executiu.





Dels 98 casos notificats, el 78,6% són portadors de VIH, el 14,3% ha desenvolupat la Sida i el 7,1% restant desconeix l'estat de la malaltia; el 82,6% són homes.





En la majoria dels casos, el diagnòstic es va realitzar entre els 20 i els 39 anys, i amb menor freqüència en grups d'edat més grans, mentre que hi ha un cas que es va diagnosticar amb menys d'un any i un altre amb entre 5 i 9 anys.





PROVES GRATUÏTES





El Govern recorda que el tractament de VIH-Sida està finançat al 100% per la seguretat social --en Andorra el sistema de seguretat social es basa en el copagament, on l'usuari afronta el 25% de les despeses sanitàries directament-- gratuït per les persones afectades.





Així mateix, el Govern informa que en els Centres d'Atenció Primària s'ofereixen proves ràpides de detecció de la malaltia "gratuïts i confidencials": al 2019 es van realitzar 21 d'aquests test ràpids, tots amb resultats negatius.





"Una detecció precoç de la infecció permet accedir al tractament adequat per millorar la qualitat de vida i prendre mesures per evitar la transmissió", ha destacat el Govern.





A més, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació sobre aquesta malaltia i dels aspectes relacionats amb la salut sexual, "els serveis d'informació oferts per a la consulta jove també són accessibles i gratuïts per a tota la població".