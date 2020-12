Detenen a una dona a l'Hospitalet que havia fingit la seva mort per a eludir la justícia

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de l’Hospitalet de Llobregat van detenir, el dijous 25 de novembre, una dona de 30 anys, nacionalitat equatoriana i veïna de l’Hospitalet de Llobregat, com a presumpte autora dels delictes d’estafa, usurpació d’estat civil i falsificació documental.









La investigació es va iniciar el darrer mes de setembre quan una dona va denunciar que havien contractat dos finançaments al seu nom per valor de 10.000 euros i que l’entitat bancària li reclamava ara la devolució dels crèdits. Les primeres gestions realitzades pels agents van permetre avançar que una dona d’identitat desconeguda havia utilitzat la documentació de la víctima per finançar dues operacions de cirurgia estètica a Barcelona i Madrid.





A continuació, els investigadors van esbrinar que la presumpta suplantadora estava utilitzant un telèfon mòbil amb una línia a nom d’una tercera persona i que obtenia les documentacions de les víctimes a través de falsos anuncis de lloguer de pisos per internet.





Més avançada la investigació es va saber que la sospitosa, de la qual desconeixien la seva identitat real, podia treballar en un centre d’estètica al districte de Sant Martí, de Barcelona. Quan els agents la van localitzar, es va identificar amb la documentació apropiada d’una quarta víctima, moment en què els investigadors la van detenir.





Una vegada realitzades les gestions per verificar la identitat autèntica de la investigada, els agents van descobrir que es tractava d’una dona amb antecedents policials anteriors per diferents delictes i que havia eludit la investigació de diversos jutjats gràcies a un certificat de defunció al seu nom emès per les autoritats equatorianes i que la seva parella havia presentat en anteriors ocasions per a acreditar la seva mort i així extingir les diligències en curs.





La detinguda va passar a disposició del Jutjat de Guàrdia de l’Hospitalet de Llobregat, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta per tal de determinar les circumstàncies en què va ser emès el certificat de defunció.