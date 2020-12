El Govern central es compromet, un any després de la Dana, a "agilitzar" tràmits per pagar els ajuts a Lleida i Tarragona

El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'ha compromès de nou un any després de la Dana que va afectar a municipis de Lleida i Tarragona al fet que el Govern central agilitzarà "tots els tràmits en els termes factibles" per resoldre "com més aviat possible "els expedients que permetin abonar les subvencions per situació d'emergència de Protecció Civil als afectats de les dues províncies.





Les subvencions per les quals ha preguntat la senadora d'ERC Sara Bailac són les relatives als danys per emergència de Protecció Civil davant els danys ocasionats per les inundacions que es van produir a l'octubre de 2019, fa més d'un any a la zona. Tot i que la tramitació ordinària d'aquests ajuts té un termini de resolució de sis mesos, a data actual, els afectats no han rebut encara aquests pagaments.





El ministre ha assenyalat, però, que les subvencions de Protecció Civil i les que són competència del Minsteri de l'Interior "només són el 1,6 per cent" de totes les que proporciona l'Estat en aquestes situacions.





"El que ha passat amb la tramitació de les ajudes no difereix del que ha succeït amb altres expedients en el conjunt d'administracions públiques per durant la pandèmia", ha justificat el ministre respecte al retard, i ha manifestat que entén els afectats però que treballen per "agilitzar aquests expedients".





En tot cas, ha afegit que la situació d'instrucció, resolució o estat de pendent són "fases" del procediment i que les decisions es prendran "com més aviat".





En concret, ha apuntat que de les 204 sol·licituds d'ajudes en el marc del Reial Decret 307/2005, ja s'han resolt 137 i que falten 67. Marlaska justifica els retards que "va irrompre" la pandèmia i això va comportar la paralització dels terminis administratius al temps que els recursos de Protecció Civil i Emergències es van centrar en la prevenció dels efectes del coronavirus.





Per la seva banda, la senadora Bailac li ha retret al ministre que fa un any que va acabar el termini per sol·licitar els ajuts d'emergència però les administracions i la delegació de Govern, ni el Ministeri "no han estat puntuals".





Així, l'he recordat la urgència de les ajudes per les "grans necessitats" sobrevingudes per les fortes pluges que, fan que alguns petits ajuntaments han fet despeses que multipliquen per quatre el seu pressupost ordinari.





"Fa un mes ens van confirmar que els expedients seguien en fase d'instrucció. Vostès no han complert els terminis", l'ha criticat la senadora que ha recomanat al ministre de l'Interior que faci "autocrítica" i resolgui els problemes de tramitació interna perquè "el que no pot ser "en la seva opinió és que un any després Marlaska confirmi al Senat que segueix pendent d'abonar les indemnitzacions a famílies, comerciants i ajuntaments, que" segueixen esperant "a ser rescabalats.