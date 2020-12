Illa avança que les mesures que s'aprovaran per Nadal faran que les celebracions siguin "diferents"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dimarts al ple de Senat que les mesures que aprovaran demà al Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS) de cara a nadal faran que les celebracions hagin de ser " diferents "a les d'anys anteriors.













Així, i sense entrar a detallar cap mesura en concret, el ministre ha assegurat que aquestes aniran encaminades a aspectes relacionats amb la mobilitat, les relacions socials i les activitats de diversa índole que es duen a terme en aquestes dates.





Segons l'esborrany de 'Propostes de mesures de salut pública enfront de la Covid-19 per a la celebració de les festes nadalenques', que segons han anunciat membres de Govern patirà canvis respecte a què s'aprovi al CISNS, es proposava limitar a a sis persones les reunions familiars i socials que se celebren durant les festes de Nadal i un confinament nocturn entre les 1.00 hores i les 6.00 hores els dies 24 i 31 de desembre, Nit de Nadal i Cap d'Any respectivament.





A més, es recomanava limitar la participació als membres que pertanyin al mateix grup de convivència, si bé en el cas que hi hagi algun membre extern no convivent habitual, les reunions haurien de ser de fins a un màxim de 6 persones i s'ha de garantir les mesures de prevenció (6 M), independentment de si són familiars o no.





No obstant això, algunes comunitats autònomes han mostrat el seu desacord en algunes mesures contemplades en el citat esborrany com, per exemple, la relativa al nombre de persones màxim que es permetran en les reunions nadalenques, proposant elevar aquesta xifra fins a deu.





"Desembre és un mes en què es veu incrementada la mobilitat i els contactes socials, els dos vectors principals de transmissió de virus. Espero que demà al CISNS puguem acordar les mesures i, com ho fem, les donarem a conèixer", ha asseverat Illa.





Així mateix, i després de les crítiques del senador del Grup Parlamentari Popular, Antonio Román Jasanada, a la gestió realitzada pel Govern tant en la primera onada de contagis com en la segona onada, el ministre de Sanitat ha recordat la reducció en el nombre de contagis de coronavirus que s'està produint en les últimes setmanes, tot i que ha avisat que la situació segueix sent "molt preocupant".





"La segona onada l'estem vencent i prova d'això és que en tots els territoris d'Espanya hi ha un descens en el nombre de casos, en la positivitat de les PCR i en els ingressos hospitalaris i en UCI, tot i que la situació continua sent molt preocupant i cal tenir molta prudència de cara a les festes de Nadal ", ha tancat.