L'Ajuntament de Barcelona vol reduir al mínim la circulació de cotxes dins de la ciutat

La proposta de Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Barcelona planteja que en 2024 1 81,52% dels desplaçaments es facin a peu, en transport públic o en bicicleta, arribant a la xifra més alta d'etapes realitzades amb mitjans sostenibles.





Ho ha explicat aquest dimarts la regidora de Mobilitat de Barcelona, Rosa Alarcón, en una atenció a la premsa, en què ha dit que el govern municipal ha presentat el seu projecte a les entitats que integren el Pacte per la Mobilitat.





Aquesta proposta es durà a votació a la propera Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat per a la seva aprovació inicial i, si supera el tràmit, s'obrirà un període d'al·legacions per a, posteriorment, dur-lo a el ple municipal per a aprovació definitiva.





El PMU 2024 es marca 4 reptes: garantir el dret a la mobilitat; vetllar per la salut i la seguretat de les persones; contribuir a la recuperació de l'activitat econòmica i comercial, i combatre la crisi climàtica i millorar la qualitat de l'aire.





Així mateix, el pla actua en cinc grans àmbits: mobilitat segura, sostenible, saludable, equitativa i mobilitat intel·ligent, i proposa arribar a el següent a un nou repartiment modal que de gran pes al transport públic, en bicicleta i els desplaçaments a peu.





Així, el PMU aposta per incrementar la quota dels desplaçaments a peu del 34,35% al 35,27%, en transport públic passar del 37,33% al 41,35% de quota modal, amb bicicleta passar del 2,28 % al 5%, mentre que en vehicle privat es vol reduir del 26.04% al 18,48%.





MÉS EFICIÈNCIA





Per a això, es concretaran 60 línies d'actuació amb més de 300 mesures específiques, i que se centren en afavorir els desplaçaments amb modes més sostenibles; reduir els desplaçaments ineficients o contaminants i regular i millorar l'eficiència de la mobilitat essencial.





Entre les mesures, destaquen l'eliminació progressiva d'aparcaments de motos i bicis a la voreres i millorar la "disciplina" en aquests espais; instal·lar ascensors i escales mecàniques; eliminar obstacles, i restringir i reduir la circulació al voltant de escoles.





En l'àmbit del transport públic es projecten 67 nous quilòmetres de carril bus; elaborar una proposta d'ordenació d'autobusos supramunicipals; impulsar Park & Ride; millorar la freqüència de pas de Metro, així com avançar en el Pla de Rodalies i la L9 de Metro.





BICICLETES I MERCADERIES





Sobre la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal, el Govern municipal planteja incrementar la xarxa actual de carrils bici en un 40% i incloure un carril de 30 quilòmetres per hora als carrers de tres o més carrils de circulació.





En relació a la distribució urbana de mercaderies (DUM), s'estudia implantar microplataformes logístiques de distribució d'última milla a cada districte de la ciutat; promoure la càrrega i descàrrega nocturna amb vehicles silencioses, i impulsar el sistema de consignes i taxes per al ecommerce.





HORITZÓ 2030





Alarcón ha afegit que també s'incrementaran els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i s'estendrà la regulació de l'aparcament a el 90% de la ciutat, a més d'introduir nous radars i càmeres de trànsit per evitar infraccions.





La regidora ha subratllat que es tracta d'un PMU que compta amb unes actuacions contemplades amb un cost de 7,16 milions d'euros, i ha afegit que el projecte està preparat per revisar després de la Covid-19 i que preveu un plantejament posterior amb un horitzó per 2030.