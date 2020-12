Sanitat notifica 8.257 nous casos i 442 morts més per Covid-19 a Espanya

Les comunitats autònomes han notificat aquest dimarts al Ministeri de Sanitat 8.257 nous casos de Covid-19, 3.841 d'ells diagnosticats en les últimes 24 hores. Això suposa una xifra molt inferior respecte als 12.228 del mateix dia de la setmana anterior.





La xifra global de contagis a Espanya s'eleva ja a 1.656.444 des de l'inici de la pandèmia, segons les estadístiques oficials. La incidència acumulada en els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa en 265, enfront de 275 ahir i 362 dimarts passat, amb un total de 124.976 positius en les passades dues setmanes.





En l'informe d'aquest dimarts s'han afegit 442 noves morts, en comparació amb els 401 d'ahir i 537 de dimarts passat. En l'última setmana han mort 1.067 persones amb diagnòstic de Covid-19 positiu confirmat a Espanya. Fins 45.511 persones amb prova diagnòstica positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya, d'acord amb les dades recollides pel Ministeri.





Actualment, hi ha 14.243 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya (14.503 ahir) i 2.578 a UCI (2.629 ahir). En les últimes 24 hores, s'han produït 1.262 ingressos (943 ahir) i 1.561 altes (573 ahir). La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 11,52 per cent (11,85% ahir) i en les UCI al 26,30 per cent (26,74% ahir).