Dimiteix un eurodiputat d'ultradreta després de participar en una orgía a Brussel·les amb vint homes

L'eurodiputat hongarès Szájer József, membre del partit Fidesz del primer ministre Viktor Orbán, ha confirmat aquest dimarts que és un dels vint homes que la Policia de Bèlgica va arrestar divendres en una orgia a Brussel·les, després que diumenge anunciés la seva dimissió "després d'un llarg període de reflexió".





En un comunicat, József ha admès que va anar a la festa i que no duia duia cap identificació quan li ho va demanar la policia, que li va donar "un avís verbal oficial" i el va portar a casa.





El fins ara eurodiputat ha assegurat que no va consumir drogues i que fins i tot es va oferir a fer-se un test instantani. "Segons la policia van trobar una pastilla d'èxtasi, però no és meva i no sé qui o com la va posar", ha subratllat.





"Lamento profundament haver vulnerat les restriccions per la covid-19, ha estat irresponsable d part meva i estic disposat a assumir la multa que comporti", ha afegit József, un dels membres fundadors de Fidesz.





"Amb la renúncia de diumenge vaig extreure les meves conclusions polítiques i personals", ha recalcat, després de demanar perdó a la seva família, col·legues i votants.





"Els demano que avaluïn aquest pas en fals tenint en compte els meus 30 anys de feina i dedicació. L'error ha estat estrictament personal i en soc l'únic responsable", ha insistit per demanar que no s'atribueixi al seu país ni al seu partit.