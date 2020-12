Detenen el ballarí Rafael Amargo acusat d'organització criminal i tràfic de drogues

El ballarí Rafael Amargo ha estat detingut aquest dimarts pels presumptes delictes d'organització criminal i tràfic de drogues en una operació de la Policia Nacional que encara està oberta.





En el marc de la mateixa, els agents han arrestat quatre persones, entre elles la parella del coreògraf, i s'estan duent a terme diversos registres, segons han informat fonts policials.





Rafael Amargo, una de les figures més reconegudes del món del flamenc, ha estat traslladat a la comissaria de districte Centre de Madrid per prestar declaració.





El ballarí i coreògraf granadí anava a estrenar aquest dijous la seva nova obra 'Yerma', basada en l'obra de Federico García Lorca, al Teatre La Latina de Madrid, en cartell fins el proper 3 de gener.





Des que va debutar professionalment als 16 anys i el 1997 s'estrenés el seu primer espectacle, Amargo ha collit una infinitat d'èxits i rebut nombrosos premis entre els quals destaquen quatre Premis Max de les Arts Escèniques --dos per 'Amargo', un per 'Poeta a Nova York 'i un altre per' el amor brujo '-, la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts i la Medalla d'Andalusia, entre d'altres.