Carrizosa acusa el Govern de la fugida d'empresa per "l'infern identitari"

El líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha retret al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que si Catalunya no recapta més impostos és per "l'infern identitari que han muntat" que produeix la fugida d'empreses, i li demana que en les dues setmanes que queden de legislatura treballi pels sectors afectats per la crisi.





En el ple de Parlament d'aquest dimecres, després de la intervenció del vicepresident Aragonès i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, Carrizosa ha assegurat: "Anuncien vostès inspeccions als que fugen de vostès. Molta inspecció però a la fi no els quedarà res per inspeccionar si segueixen expulsant empreses ".





Ha acusat els membres de Govern de ser agitadors incapaços de gestionar una comunitat autònoma i ha titllat la seva gestió de la pandèmia de tardana, ineficaç, unilateral o directament inexistent: "Ens juguem el Nadal en família".





"S'han passat una dècada demanant la independència per gestionar millor els recursos, i quan arriba una pandèmia es veu que vostès són molt dolents gestors i que realment ben poca diferència hi ha entre els pitjors gestors a Espanya i vostès", ha incidit.





Finalment, Carrizosa creu que el Govern no ha superat el "test d'estrès" que suposava la gestió de la pandèmia, i els ha instat a prendre nota de com gestiona Ciudadanos la crisi en les comunitats autònomes on governen, com a Madrid o Castella i Lleó.