Fundació Naturgy i Creu Roja atenen més de 7.000 famílies vulnerables amb assessorament, formació i rehabilitacions energètica

El vicepresident de Fundació Naturgy, Jordi Garcia Tabernero, el president de Creu Roja Espanyola, Javier Senent, i la directora general de la Fundació Naturgy, María Eugenia Coronado, han renovat avui per tercer any consecutiu la col·laboració que els ha permès atendre a més de 7.000 famílies a través de diferents programes socials per pal·liar la vulnerabilitat energètica.





Gràcies a el nou acord segellat avui, Fundació Naturgy aportarà nous recursos per seguir fent rehabilitacions energètiques en els habitatges de famílies vulnerables, per millorar la seva eficiència i propiciar l'estalvi en les factures de subministraments, i a través de la seva Escola d'Energia i el seu programa de voluntariat , continuaran realitzant assessorament i formació energètica a famílies vulnerables ateses per Creu Roja.





García Tabernero va afirmar que "la situació de milers de famílies vulnerables s'ha agreujat pels efectes de la pandèmia i són moltes les persones que, fruit de la crisi econòmica derivada del Covid-19, necessiten ara també ajuda. Per això és important que des de les empreses redoblem esforços per col·laborar amb organitzacions que, com Creu Roja, estan vivint de prop aquesta situació i els oferim tot el nostre suport en l'assessorament, formació i rehabilitacions energètiques ".





Per la seva banda, Senent ha manifestat que "la pobresa energètica és un dels factors limitants i de potencial exclusió social amb més conseqüències" ocultes "que impedeixen el desenvolupament d'una vida adequada i que, previsiblement, donada la crisi econòmica, social i laboral actual , conseqüència de la COVID, més augmentarà en el pròxim any ".





Rehabilitacions energètiques en 350 habitatges vulnerables





Aquest any, a causa de la irrupció de la pandèmia, Fundació Naturgy i Creu Roja han hagut de reorientar l'atenció a les llars i les activitats s'han adaptat a formats d'assessorament telefònic, formació on line i trucades individualitzades. Les dues entitats han aprofitat aquesta situació per ampliar l'abast geogràfic de l'atenció a les famílies. Per al proper any, i fins que els protocols de salut ho permetin, es mantindran aquestes noves modalitats de contenció telemàtica.





Creu Roja mantindrà l'accés a Fons Solidari de Rehabilitació Energètica de Fundació Naturgy. Amb aquests recursos, podrà continuar promovent actuacions en els habitatges dels seus beneficiaris, com les 350 realitzades fins ara. Aquestes intervencions han millorat l'eficiència energètica dels pisos i han permès a les famílies reduir la seva factura energètica.

Les persones voluntàries de les dues entitats continuaran treballant per assessorar famílies vulnerables en temes relacionats amb el consum d'energia i el pagament dels serveis.





Així mateix, Fundació Naturgy, que compta amb més de 500 voluntaris energètics, ha lliurat prop de 4.000 kits d'eficiència a beneficiaris de Creu Roja.





En virtut de l'acord, l'Escola d'Energia de Fundació Naturgy continuarà realitzant sessions formatives tant a persones voluntàries i tècnics de Creu Roja, com als beneficiaris d'aquesta entitat. En els tres anys de col·laboració, s'han dut a terme més de 4.500 tallers.





Col·laboració davant l'emergència sanitària





Naturgy, a través de la seva fundació, ha col·laborat també aquest any en el pla Creu Roja RESPON, que l'organització humanitària va llançar per fer front a la crisi sanitària del Covid-19.





Els empleats de Naturgy, juntament amb l'aportació de la pròpia companyia, van realitzar una donació de més de 2 milions d'euros a Creu Roja. L'import es va destinar íntegrament a l'adquisició de material sanitari com equips de protecció individual i respiradors volumètrics amb material fungible, que es va cedir a centres sanitaris d'Espanya.

Creu Roja Espanyola





Creu Roja representa el major moviment humanitari, ciutadà i independent del món que porta 156 anys col·laborant amb entitats públiques i privades perquè la humanitat i la igualtat d'oportunitats arribi a totes les persones en qualsevol lloc i en tot moment i circumstàncies.





Des del començament de la crisi del COVID-19, Creu Roja està actuant en tots els països del món afectats, representant la major mobilització de recursos, capacitats i persones en la seva història en favor de les persones més vulnerables i la població general. A Espanya, amb el pla Creu Roja RESPON enfront del COVID-19, un pla integral en emergències, salut, inclusió social, educació i ocupació, havent atès ja a més de 2,8 milions de persones.





Creu Roja compta amb més de 250.000 persones voluntàries i més de 1.400 punts d'atenció a tot el territori, que permeten atendre anualment a més de 4 milions de persones a nivell nacional, de les que més d'1,7 milions són ateses des de programes socials , amb el suport de +1.360.000 socis, empreses i aliats.





Creu Roja Espanyola pertany a el Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Medialuna Roja present a 192 països. Actuant sempre sota els seus set principis fonamentals: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter Voluntari, Unitat i Universalitat.





Fundació Naturgy





Fundació Naturgy desenvolupa tots els programes socials vinculats a el Pla de Vulnerabilitat de Naturgy, el primer desenvolupat per una empresa energètica espanyola. Aquest pla contempla més de 20 mesures, tant operatives com socials, que tenen com a objectiu reforçar i sistematitzar la gestió dels clients vulnerables i enfortir la col·laboració amb les entitats de Tercer Sector i la comunicació amb els Serveis Socials.





La fundació, creada el 1992 per la companyia energètica, té també com a missió la difusió, formació i informació sobre temes d'energia, tecnologia i medi ambient, des d'un debat seriós i rigorós, i amb programes de sensibilització dirigits també als més joves.