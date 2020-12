Un estudi revela la necessitat d'adaptar la formació professional a les exigències del sector logístic

L'estudi "Els sectors econòmics emergents i la formació professional a l'Àrea Metropolitana de Barcelona" dedicat a la formació en el sector logístic, elaborat per la Fundació BCN Formació Professional i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, analitza la transformació de les principals ocupacions de l'activitat logística per proposar accions que contribueixin a garantir la qualitat i l'adequació de l'oferta del sistema de formació professional a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.





En paraules de Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, durant la presentació de l'estudi, "estem vivint un moment de transformació social en què està canviant la manera que tenim de formes de produir, consumir o relacionar-nos, amb un pes especial de les noves tecnologies, que també marcarà un canvi en els perfils més sol·licitats en el món laboral i, conseqüentment, en la formació necessària per donar resposta a les noves necessitats. I hem de preparar els futurs professionals per a aquest canvi ".





Per la seva banda, Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, ha assegurat que "en el context actual, complex i inèdit arran de la irrupció de la covid-19, es reforça la percepció que hi havia de l'activitat logística com a sector estratègic, ja que la pandèmia posa de manifest les estratègies de les empreses logístiques per evitar la interrupció de la cadena de subministrament ". Al que ha afegit: "tot el sector s'enfronta a el desafiament de la demanda actual de serveis derivats de la incertesa econòmica i sanitària, i als canvis tecnològics i d'hàbits de consum que estem vivint".





Els resultats de l'estudi, elaborat per l'Observatori de FP de la Fundació BCN Formació Professional, han estat presentats per Àngel Tarriño, responsable de la mateixa.





NOVES TECNOLOGIES

L'estudi revela la necessitat d'adaptar les propostes de formació professional als requeriments actuals del sector logístic cap a la digitalització, les noves tecnologies i la omnicanalidad. En el context actual de consum, el client final té més decisió de compra a través de la varietat de canals de venda i demanda més transparència, assequibilitat, conveniència i velocitat en el lliurament. Els avenços tecnològics permeten atendre les noves necessitats i exigències dels clients a través de nous models de negoci i solucions basades, principalment, en la digitalització, les tecnologies de la informació i la omnicanalidad i aquests són els reptes que s'han d'atendre també des de la formació professional.





RECOMANACIONS

Per acompanyar aquests nous reptes del sector, l'estudi proposa ampliar l'oferta formativa professional i adequar algunes mancances. Entre les mesures pendents de desenvolupament s'esmenta la necessitat de crear nous cicles formatius o adaptacions curriculars per adequar la formació a dos perfils professionals: administratiu financer logístic i logística de vendes comerç electrònic. Al seu torn, destaca la demanda de perfils TIC logístics sense satisfer en relació a el desenvolupament d'aplicacions multiplataforma i l'automatització i robòtica industrial. L'estudi també incideix en una major valoració i coneixement dels cicles formatius de grau mitjà com són activitats comercials i conducció de vehicles de transport per carretera.





En base a les demandes i tendències detectades en l'estudi es proposen tres línies de treball per adaptar i millorar la resposta del sistema de formació professional als requeriments del sector: d'una banda, visibilitzar la formació professional vinculada a el sector logístic mitjançant professiogrames amb els perfils més demandats i promoció i difusió dels mateix; d'altra banda, adequar la formació professional a la realitat i tendències del sector mitjançant taules de treball per a noves titulacions de FP i la definició de nous currículums formatius; i finalment, potenciar l'aprenentatge empíric mitjançant metodologia SEFED, proves pilot d'innovació i itineraris de FP Dual.





PERFILS MÉS DEMANDATS

El sector logístic ocupa a 127.307 persones a l'AMB entre assalariats i autònoms, i representa el 5,6% de l'ocupació de l'AMB i el 74% dels llocs de treball que genera el sector a Catalunya. Segons dades del primer trimestre del 2020, operen en el sector 7.119 empreses, de les quals un 71% són empreses de transport terrestre i el 23% d'emmagatzematge i activitats annexes al transport.





A l'àrea metropolitana de Barcelona, l a formació professional en el sector de la logística se situa principalment en quatre famílies professionals: Comerç i Màrqueting, Administració i Gestió i Transport i Manteniment de Vehicles, Informàtica i Comunicacions.

Els perfils professionals més demandats en el sector logístic són: tècnics logístics, el de transportista de mercaderies per carretera, logística de vendes comerç electrònic, desenvolupador / a d'aplicacions multiplataforma de logística, supervisor / a de muntatge i manteniment de sistemes d'automatització logístics i comercial de transport i logística i gestor / cap d'operativa logística.