Dobrowolski, sobre la seva entrada a casa de Mainat: "Tinc dret perquè no hi ha divorci"

L'esposa del productor de televisió Josep Maria Mainat, Ángela Dobrowolski, s'ha manifestat sobre el seu presumpte assalt a la casa familiar de Canet de Mar (Barcelona), i ha assegurat: "És el domicili familiar i tinc dret perquè no hi ha divorci".





Segons unes declaracions a Telecinco, Dobrowolski ha manifestat aquest dimecres que la seva entrada a l'habitatge "es pot interpretar de moltes formes", i ha recalcat que no estava ocupant cap casa perquè és un lloc on vivia cada dia amb Josep Maria Mainat però que es va canviar la clau.





La dona ha assegurat que Mainat la deixava fora de casa moltes vegades i així va ser com va començar a escalar, i que la nit que van entrar en l'habitatge de Canet de Mar van entrar escalant "perquè és el que estava acostumada a fer".





"No hi ha una divisió oficial encara, jo era al carrer, el meu marit m'ha desnonat de l'habitatge familiar sense utilitzar-la i és una interpretació meva prendre possessió i tinc el meu dret perquè encara no hi ha divorci ni sentència", ha argumentat.





ORDRE D'ALLUNYAMENT





Dobrowolski també ha explicat que des del principi li va estendre la mà un milió de vegades, "per trobar una solució civilitzada i ell se l'emporta a una posició de bloqueig i de 'no em dóna la gana".





Ha indicat que s'està recorrent l'ordre d'allunyament perquè, segons ella, Mainat només ha demanat l'ordre perquè no li han agradat les persones que va triar de companyia en l'inici de l'procés de separació "i per això ha separat a una mare i els seus fills ", i ha assegurat que Mainat només pensa en ell i que està fent mal a uns nens.





Ángela Dobrowolski ha manifestat que ella està tranquil·la perquè és innocent però que Mainat "és capaç d'arribar fins a la presó", i ha assegurat que ella està disposada a cedir fins on li permeti la seva dignitat perquè només demana una solució digna.





DENÚNCIES CREUADES





El matí d'aquest dimecres, Ángela Dobrowolski estava citada per declarar com a investigada i com a denunciant per maltractaments pels suposats fets ocorreguts el passat 8 i 20 d'agost, davant el Jutjat de Violència Domèstica 5 de Barcelona, i l'ha acompanyat el seu advocat, Joan Carles Galbán.





Dobrowolski ha explicat que el 8 d'agost va denunciar a Josep Maria Mainat perquè suposadament el productor de televisió i exmembre de la Trinca li impedia veure els seus fills i el va voler limitar i prohibir l'accés als seus fills, i ha explicat que aquell dia per evitar-ho Mainat va recórrer a la violència amb empentes, i els Mossos la van instar a marxar i li van dir que l'endemà al matí els podria recollir.





Segons assegura, quan va arribar el matí següent a la casa, es va trobar amb el pany canviada i la casa abandonada i que Josep Maria Mainat i tots els contactes que tenien en comú no li contestaven el telèfon o la tenien bloquejada.





El passat 20 d'agost va ser Josep Maria Mainat qui la va denunciar per una presumpta agressió, i assegura que "això va ser un dels esdeveniments més amargs d'aquesta història, va ser una mare desesperada intentant arribar als seus fills".