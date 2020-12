L'ONU reconeix les propietats medicinals del cànnabis i l'elimina de la llista de drogues perilloses

La Comissió d'Estupefaents de les Nacions Unides (CND, per les sigles en anglès) ha adoptat aquest dimecres una sèrie de decisions sobre la fiscalització internacional del cànnabis i les substàncies relacionades amb aquesta substància amb fins medicinals. En concret, ha decidit retirar-la de la Llista IV de la Convenció sobre drogues de 1961, la categoria de les drogues més perilloses, on figurava al costat de opiacis perillosos i altament addictius com l'heroïna.





Al gener de 2019, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va formular una sèrie de recomanacions per modificar l'abast de la fiscalització del cànnabis. En concret, la indicació de l'OMS era suprimir el cànnabis i la resina de cànnabis de la Llista IV de la Convenció de 1961, però mantenir-la en la Llista I. Aquest dimecres, la Comissió d'Estupefaents ha decidit, per 27 vots contra 25 i una abstenció, seguir aquesta recomanació de l'OMS.





En conseqüència, el cànnabis i la resina, al romandre en la Llista I de la Convenció de 1961, es consideren dins de les "substàncies que són molt addictives o de probable ús indegut, i precursors que es poden convertir en estupefaents que són igualment addictius i també de probable ús indegut ". En aquest apartat es troben opi, heroïna, cocaïna, fulla de coca o oxicodona.





D'altra banda, la Comissió ha rebutjat per 23 vots contra 28 amb 2 abstencions la recomanació d'afegir el derivat de cànnabis tetrahidrocannabinol (THC), el principal constituent psicoactiu del cànnabis, a la Llista I de la Convenció de 1961, el que hauria fet més estrictes alguns controls.