Detinguda per deixar el seu fill de dos anys al pati de llums, sol, mullat i sota un para-sol

Agents de la Policia Local d'Elx (Alacant) han detingut una dona com a presumpta autora d'un delicte d'abandonament de menor després de trobar, després de rebre un avís veïnal, al seu fill de dos anys tancat al pati de llums d'un habitatge , sol, plorant, mullat per la pluja i per la seva pròpia orina, sota un para-sol.





Segons ha informat el consistori il·licità en un comunicat, els fets van passar cap a les 12.00 hores del 27 de novembre passat quan es va rebre un avís veïnal en el qual s'alertava el plor d'un nen de curta edat durant prop d'una hora, una situació que va cridar l'atenció per "anòmala" a les persones que van alertar la policia.





Una Unitat Territorial de Policia Local es va dirigir a el lloc, on va poder confirmar el plor procedent d'un pati de llums. Amb la col·laboració d'una de les veïnes confrontants i l'ajuda d'una escala van comprovar la presència d'un menor, d'uns dos o tres anys, que estava en pijama, sota un para-sol de platja i sobre un matalàs per a mascotes, mullat per la recent pluja i la seva pròpia orina.





El nen es mostrava "clarament nerviós i tremolós" pel fred, de manera que un dels agents va accedir al pati per auxiliar-ho. A causa de la curta edat de el menor, no va ser possible que expliqués com havia arribat allà i el motiu. El policia va treure a el petit de el lloc per ser atès correctament per l'altra component de la patrulla.





L'agent que es trobava al pati va tractar d'accedir a l'habitatge per aclarir els fets i per si existís un risc per a terceres persones, però es va trobar la porta d'accés i finestres tancades.





A través d'una de les finestres va veure un noi de 17 anys dormint i, després d'aconseguir despertar-lo, el jove els va indicar que desconeixia que el seu germà es trobés plorant i que ignorava el parador de la seva mare, mentre que suposava que el seu pare es trobaria treballant. Igualment es va comprovar que la porta d'accés a pati de llums estava encallada amb mobles i les finestres tancades des de l'interior.





Mentre la dotació policial es trobava fent gestions per localitzar els pares dels menors, es va presentar a l'habitatge la mare amb un altre dels seus fills. La dona, que va explicar que havia acudit al dentista i desconeixia què havia passat, va quedar detinguda per un delicte d'abandonament de menors.





El nen va ser traslladat a un centre de salut per a la seva valoració mèdica, que va determinar que es trobava en bon estat i posteriorment va ser traslladat fins a la Llar Provincial per una dotació de la Unitat de Menors i persones vulnerables (UMEV) i la resta va quedar a el càrrec dels avis.