Movistar llança el Amplificador Smart WiFi 6, que permet millorar la cobertura de la llar fins a un 30% i augmentar per cinc la velocitat de connexió

Movistar ofereix a partir d'avui a tots els seus clients el Amplificador Smart WiFi 6 amb l'última generació WiFi que permet ampliar la cobertura fins a un 30% i millorar la velocitat fins a 5 vegades més que amb l'anterior model.





D'aquesta manera, Movistar es converteix en el primer operador espanyol en oferir un dispositiu d'aquestes característiques.





Tal com ha destacat Emilio Gayo, president de Telefónica Espanya, "amb aquest llançament refermem la Llar Movistar i la connectivitat intel·ligent sense fils gràcies a l'ús de l'última tecnologia WiFi disponible al mercat. Movistar ha anat innovant any rere any amb l'objectiu d'oferir als clients la millor connectivitat que demanen tant els nous serveis com els nous usos de la WiFi a la llar amb un creixent nombre de dispositius connectats de forma simultània en diferents punts de la casa ".





El Amplificador, que compta amb unitats limitades en aquesta primer fase, està disponible a través de la pàgina web o canals habituals de venda de Movistar i té un preu de 129 € IVA incl. Compta amb una configuració de 12 antenes internes; disposa de velocitats de connexió de fins a 4 Gbps (5 vegades superior a la de WiFi 5); una capacitat de trànsit fins a 4 vegades superior, el que permet tenir molts més dispositius connectats a la vegada; una seguretat reforçada amb el protocol WPA3 i una optimització de la comunicació amb dispositius IOT (Internet de les Coses) per assegurar un consum mínim d'energia en aquests.





També cal destacar les noves funcionalitats de connectivitat intel·ligent que incorpora com l'adopció automàtica de la mateixa configuració que el router anterior (per facilitar el procés d'instal·lació de l'usuari) o la possibilitat de crear una única xarxa WiFi per tota la llar amb el mateix nom i clau per a tots els dispositius, independentment de la banda de freqüència en la qual operin.





L'Amplificador Smart WiFi 6 pot funcionar tant com a punt d'accés, per crear una xarxa WiFi 6 en tot l'habitatge que reemplaci el senyal WiFi de l'router existent, o com a repetidor del senyal si es vol augmentar l'abast de la xarxa WiFi a noves zones de la llar.





Aquesta fita és el més recent a la connectivitat i s'assenta sobre el Router Smart WiFi, dispositiu líder en el mercat i el pilar de la connectivitat a la Llar Movistar. Aquesta setmana compleix cinc anys des del seu llançament i està disponible en més de 3.5 milions de llars a Espanya. Per millorar l'experiència de connectivitat dels clients a la llar, l'usuari pot gestionar i optimitzar la xarxa d'aquest i altres dispositius connectats com l'Amplificador, mitjançant l'App mòbil Smart WiFi i si el client disposa d'un Descodificador UHD, mitjançant la Living App Smart WiFi a Movistar +.