El president de la Cambra de Barcelona es presenta a les primàries de JxCat

El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, ha anunciat aquest dimecres que es presenta a les primàries de JxCat que decidiran les primeres vuit posicions de la candidatura del partit per Barcelona a les eleccions catalanes previstes el 14 de febrer.





"M'hagués agradat més fer-ho en una llista a l'escocesa, amb tots els partits independentistes, però no ha estat possible. En tot cas, ho faig en el partit que més ha defensat la unitat que sempre he demanat", ha explicat en un tuit.





Canadell es presenta a les primàries com a simpatitzant del partit --no és militant-- i ha afirmat que vol "defensar el món empresarial des del Parlament: això inclou en sentit ampli a empresaris, autònoms i treballadors".





Considera que Catalunya pot ser "un dels països més pròspers d'Europa en 10-20 anys" i que això és possible en un Estat independent, i assegura que treballarà per aconseguir-ho.





"El model econòmic que defenso és el que presentem a les Cambres de Comerç fa un any i consta de quatre pilars fonamentals: economia de valor afegit, al màxim de internacionalitzada, sostenible mediambientalment i socialment responsable", ha subratllat.