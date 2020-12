Les estacions d'esquí catalanes acorden obrir el 9 de desembre si hi ha neu i canvi de tram

Les estacions d'esquí catalanes acorden obrir a partir del 9 de desembre si hi ha neu i si dilluns s'avança al segon tram del pla d'obertura progressiva de la Generalitat.





Ho ha dit aquest dimecres en una entrevista de TV3 el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, en què ha explicat que estan treballant en una obertura progressiva de les estacions a partir de l'arribada del desconfinament comarcal.





"Estem pensant que el conjunt de les estacions públiques i privades, que de no obrir ni el 7 ni el 8 de desembre, quan ja hi hauria una desescalada comarcal, començar una obertura progressiva a partir del 9, sempre condicionat que les autoritats sanitàries no dictin altra norma ", ha afegit.





Font ha explicat que les condicions són l'existència de neu i que hi hagi el desconfinament comarcal, i que s'aposta per obrir dimecres que ve per evitar fer una crida massiva per al pont de la Puríssima.





"La primera de les nostres responsabilitats és la salut de les persones, l'autoresponsabilitat ens fa pensar que ara fer una crida massiva que la gent pugés a esquiar aniria en contra d'aquesta mesura de prudència que hem de tenir", ha afegit.





Ha sostingut que reclamen prudència per "guanyar" el Nadal i tenir les estacions obertes al gener i febrer, i que l'objectiu d'obrir és ajudar al desenvolupament econòmica de les zones, tot i que ha defensat que la salut pública està per sobre.





OBERTURA PREPARADA





Des de la Generalitat ja van preparar l'obertura perquè les estacions puguin obrir l'1 de novembre, pel que tenen el manteniment fet i el personal contractat, el qual augmentarà quan puguin obrir de forma conjunta i al 100%.





"El dia que se'ns digui 'a partir d'aquesta podeu obrir' o 'a partir de tal dia, des del punt de vista del desconfinament, té sentit que obriu', que és el desconfinament comarcal, ja que estem en disposició d'obrir" , ha sostingut Font.





Font ha explicat que el pont de la Puríssima suposa entre el 5% i el 10% de la facturació anual de les estacions, tot i que ha defensat que el que els preocupa és col·laborar amb el desenvolupament econòmic de les comarques de muntanya.