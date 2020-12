El Parlament autoritza la creació de 245 places noves dels Mossos d'Esquadra

El ple de Parlament ha validat aquest dimecres amb el vot favorable de tots els grups excepte la CUP, que ha votat en contra, un decret llei de la Generalitat pel qual s'autoritza l'ampliació de la plantilla dels Mossos d'Esquadra amb la creació de 245 places noves, que permetran millorar la qualitat de el servei de seguretat i corregir el "dèficit estructural" d'agents.





El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha remarcat la importància d'aquest decret perquè actualment hi ha 16.864 efectius dels Mossos d'Esquadra, 1.403 agents menys dels acordats per la Junta de Seguretat de Catalunya de 2006, que recomanava un total de 18.267 de places.





Per a ell, davant d'aquest dèficit estructural que s'ha generat, és necessari autoritzar la creació de 245 noves places que, "sumades a les vacants existents derivades de jubilacions i altres situacions", permeten disposar d'una oferta pública de fins a 435 places en total.





A més, ha demanat no oblidar que l'actual nivell d'alerta terrorista declarat a Catalunya es manté en 4 sobre 5, de manera que és "urgent i inajornable la creació de les noves places per a prestació adequades de el servei públic de seguretat".





PLACES





En el debat, el diputat de Cs Alfonso Sánchez ha considerat que és una mesura tan necessària com insuficient, que arriba tard perquè el cos dels Mossos està cada dia més oblidat pel Govern, i demana explicacions sobre com es farà la selecció de personal : "Serà com l'última convocatòria dels Bombers de la Generalitat?".





El secretari general d'Units, integrat en el grup parlamentari de PSC, Ramon Espadaler, ha proposat a Sàmper que en el pròxim decret llei sobre Mossos s'incorpori "aquell article que per unanimitat es va posar en la Llei de Policies Locals" de fer reserves de places per a dones, i que hi hagi igualtat en tots dos cossos.





Per part dels comuns, Marc Parés ha afirmat que hi ha una necessitat de més places de Mossos però creu que el que es debat en aquest decret "s'ha de fer també i de forma prioritària per a professors, personal sanitari o professors universitaris en investigació" , ja que creu que s'han d'atendre totes les necessitats.





La 'cupaire' Maria Sirvent ha retret al conseller que parli de dèficit a la plantilla de Mossos quan "els dèficits de plantilla en determinats serveis públics són molt habituals després de dècades de retallades", i li ha demanat canviar el model de seguretat actual abans d'ampliar la plantilla de Mossos.





Des del PP, Manuel Reyes ha lamentat que aquest decret arribi al penúltim ple de la legislatura, diu que té tints electoralistes i que es deu a la pressió de el món local: "Molts alcaldes exigeixen que aquests esforços que fan incrementant agents locals, els faci també la Generalitat. Demanen proporcionalitat ".





JXCAT I ERC





La diputada Montserrat Fornells (ERC) ha valorat positivament la nova convocatòria de places per a Mossos perquè diu que hi ha "una falta reconeguda d'efectius", i creu que és una oportunitat per afegir a la prova de coneixement qüestions com la interculturalitat, nocions sobre col·lectius vulnerables o la perspectiva de gènere.





Finalment, Ferran Roquer (JxCat) ha defensat que aquest decret contribuirà a millorar la seguretat i condicions de vida dels catalans, però adverteix: "Moltes vegades s'exigeix a la Generalitat com si tingués tots els recursos, quan és un govern lligat de peus i mans en matèria de seguretat i en altres matèries ".