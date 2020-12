A presó provisional els quatre detinguts per la mort d'una infermera de Girona al setembre

La titular del Jutjat d'Instrucció 2 de Girona ha acordat aquest dimecres presó provisional sense fiança per als quatre detinguts dilluns per la seva presumpta implicació en la mort d'una infermera de la ciutat el 26 de setembre.





Els tres homes i la dona arrestats dilluns han comparegut davant la jutgessa aquest dimecres i la causa està oberta per un presumpte delicte d'assassinat amb traïdoria agreujat per cometre per facilitar o encobrir un altre delicte, a més de per un robatori amb violència en una casa habitada , ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Dilluns al matí, els Mossos d'Esquadra van detenir quatre persones presumptament implicades en la mort de la dona, una infermera que treballava a la Clínica Girona.





El cos policial va trobar al pis el cadàver de la dona, que estava lligada i tenia un cop al cap, i investigadors de Mossos van identificar i van trobar als quatre sospitosos, als qui van detenir en un dispositiu desplegat dilluns i en què també van registrar els seus habitatges: dos a Girona, una a Lloret de Mar (Girona) i una altra a Rubí (Barcelona).





L'assassinat es va cometre el 26 de setembre, quan els Mossos van rebre un avís que s'havia localitzat una dona morta al seu domicili a Girona, i segons fonts policials, una familiar de la víctima, a l'ésser avisada que no havia anat a treballar , va acudir al pis i va trobar el cadàver amb signes de violència.