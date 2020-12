El Barça continua amb la seva marxa triomfal per Europa

Necessitava guanyar el Barça per forçar la Juventus a fer el mateix. No va fallar el Barça, que en el minut 28 ja guanyava per 0-3 a Budapest, però tampoc va fallar la 'Vecchia Signora' i, ara, el liderat s'ho jugaran els dos contendents a la final de Camp Nou.





Funciona la versió B d'aquest Barça ben engranat a Europa. A la primera part es van fer els deures, sent alumnes destacats Martin Braithwaite, amb ocasions, gol i penal provocat, així com Ousmane Dembélé i Antoine Griezmann, també golejadors.





Dembélé, en concret, va ser el millor a l'associar-se molt bé amb Jordi Alba a la primera part i, a la segona, ja sense el de l'Hospitalet, buscant-se la vida en llargues carreres on va demostrar que, amb bon to físic, és imparable i inabastable en el regat en velocitat. Va tenir grans ocasions, encara que li va faltar repetir gol. Va fallar fins a una bella vaselina final sobre el porter, fora per poc.





Ronald Koeman va donar minuts a Carles Aleñá i Riqui Puig, com a refresc, ja Óscar Mingueza, com a central titular al costat de Clément Lenglet, que va passar de ser dubte a ser titular. I, a més, va gaudir de 10 minuts Konrad De la Fuente, donant descans al golejador Braithwaite, amb quatre gols en els tres últims partits.





Va obrir la llauna Antoine Griezmann al 14 ', tot i que bona part del gol va ser de Jordi Alba i Ousmane Dembélé, que es van associar bé. El lateral va posar un bon centre que Antoine Griezmann, en estat de gràcia, va millorar rematant d'esperó enganyant al seu marcador i a el porter Dibusz. Tres partits seguits marcant per al '7' blaugrana.





Poc després, Dembélé va rebre ràpid de Jordi Alba, de nou, i va arrencar una carrera impossible per Botka i se la va posar, per davant i una mica avançada, a un Martin Braithwait que va tirar de recursos de davanter centre pur per, estirant, ficar la bota i enviar un xut creuat que va ser el 0-2, en només 21 minuts.





I, un penal sobre Martin Braithwaite, el va tirar a gol Dembélé als 28 minuts per tancar el partit. Va tenir més ocasions el Barça per ampliar el marcador i tancar una golejada, però es va anar relaxant, sempre amb el control del partit i de la pilota, amb alguna ocasió esporàdica per als locals.





Alineacions:

Ferencváros: Dibusz; Botka, Blazic, Frimpong, Dvali, Heister (Lovrencsics, min.64); Isael, Siger (Laïdouni, min.64), Somàlia (Kharatin, min.81), Uzuni (Baturina, min 71); i Tokmac Nguen (Mak, min 71).

Barça: Neto; Dest, Mingueza, Lenglet (Aleñá, min.65), Jordi Alba (Junior Firpo, descans); Pjanic, Busquets (De Jong, descans); Trincao, Griezmann (Riqui Puig, min.65), Dembélé; i Braithwaite (De la Fuente, min.80).

Gols: 0-1. Min.14, Griezmann. 0-2. Min.21, Braithwaite. 0-3. Min.28, Dembélé (p).

Àrbitre: A.Kulbakov (BLR). Targetes grogues per Siger (min.28) en el Ferencváros ja Busquets (min.30), Griezmann (min 53), Trincao (min.70) al FC Barcelona.