El Govern central augmentarà l'impost a les assegurances de la llar, decessos i vehicles

El Govern augmentarà l'Impost sobre primes d'assegurances del 6% a 8% amb la intenció de recaptar 455 milions d'euros en 2021. Aquest augment afectarà gairebé totes les famílies espanyoles, que hauran de pagar gairebé 30 euros anuals, segons fonts del sector.













Les assegurances que es veuran afectats per l'increment seran els de la llar, vehicle, enterraments i responsabilitat civil als clients, mentre que els de salut i vida no patiran aquest increment del 2%.





Segons la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores (Unespa), les pòlisses més comunes són les d'automòbil (79%), llar (72%) i decessos (45%). La presidenta d'Unespa, Pilar González de Frutos, ha advertit que l'augment de l'impost sobre les primes d'assegurances afectarà la pràctica totalitat de les llars espanyoles i que l'enduriment en el tractament de les aportacions a sistemes de previsió social perjudicarà especialment a autònoms i autoempresaris, pel que considera que aquests elements inclosos en els pressupostos generals de l'Estat per a 2021 no van en la direcció encertada.





A més, segons González de Frutos, l'augment fiscal impactarà "indirectamenre sobre el sector assegurador, una indústria que representa un 5% del PIB i dóna feina directa a més de 50.000 treballadors i amb la qual col·laboren més de 565.000 professionals".





Pel que fa a la deterioració dels beneficis fiscals de la previsió, va recordar que l'enquesta de condicions de vida reflecteix que la major taxa de prevalença d'estalviadors entre les diferents ocupacions dels espanyols es dóna entre els treballadors per compte propi. "Deteriorar la fiscalitat de l'estalvi individual, doncs, obre un forat per als autònoms i autoempresaris, un forat que difícilment farà vessar el segon pilar, ja que aquests col·lectius normalment manquen dels entorns ens i mitjans per a instrumental l'estalvi col·lectiu", ha alertat.