El Reial Madrid ha rebut aquest any 200 milions en crèdits avalats per l'ICO

L'Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha avalat a el Reial Madrid crèdits per valor de més de 200 milions d'euros durant el present any. La crisi econòmica i l'absència de públic en els estadis ha obligat a el club que presideix Florentino Pérez a acudir a crèdits bancaris per fer front als seus pagaments per la baixada d'ingressos durant l'etapa del confinament.





El club ha reconegut que els seus ingressos durant la temporada 2019-2020 es van veure dràsticament reduïts per l'arribada de la pandèmia. Dels 822 milions d'euros que tenia pressupostos com a ingressos per aquest període, el club només va poder ingressar 715, segons reconeix en els comptes de la temporada passada.





Per cobrir les despeses, el club de Santiago Bernabéu ha hagut de recórrer, segons informa Voz Populi, a cinc entitats bancàries perquè li concedissin sengles crèdits, que han estat avalats per l'ICO, complint les normes aprovades pel Govern per facilitar que les empreses tinguessin accés a liquiditat per afrontar les seves obligacions.





D'aquests cinc crèdits, quatre, que sumen un total de 155 milions d'euros, té un venciment de 4 anys, mentre que el cinquè, de 50 milions, haurà de ser retornat en tres. Respecte als comptes de la temporada passada, el club afirma en el seu balanç que va obtenir uns beneficis de 313.000 euros.





No obstant això, la situació actual ha obligat l'entitat a rebaixar el seu sostre de despesa d'acord amb la situació de crisi. Per això, ha rebaixat un 10% el sou de la plantilla, tot i que encara ha de rebaixar el seu sostre de despesa fins a un 27%. De tota manera, l'entitat ha evitat aplicar un ERTE als seus treballadors no esportius, a diferència del que han hagut de fer altres entitats esportives, com el FC Barcelona o l'Atlètic de Madrid.