El Congrés aprova aquest dijous els pressupostos amb vots molt per sobre de la majoria absoluta

El Ple de Congrés aprovarà aquest dijous el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat de 2021 amb el suport previsible de gairebé 190 diputats, molt per sobre de la majoria absoluta, i enviarà els nous comptes al Senat per completar-hi la seva tramitació.













Així, el Govern té lligats els vots d'Esquerra Republicana, el PNB, EH-Bildu, el PDeCAT, Més País-Equo, Compromís, Terol ha, Nova Canàries i el Partit Regionalista de Cantàbria, amb els quals espera superar les votacions finals de aquest dijous.





En l'última tanda de votacions, telemàtica i presencialment, s'hauran d'aprovar les seccions dels Pressupostos i aquí no hi pot haver errors, ja que el rebuig dels comptes d'un de sol dels ministeris implicaria el fracàs del projecte i la seva devolució a Govern.





L'OPOSICIÓ DERROTA AL GOVERN I 'COLA' ESMENES D'ERC I JUNTS

Durant la tramitació pressupostària, el projecte ha estat objecte de modificacions derivades dels diferents acords amb els socis, però també esmenes parcials en contra del criteri del Govern. I és que els 155 vots de PSOE i Unides Podem no han pogut rebutjar propostes puntuals d'ERC i Junts, quan aquestes han estat recolzades pel PP, Vox, Cs i altres formacions, socis pressupostaris inclosos.





Així, el Congrés ha limitat la pujada de l'IVA als productes ensucrats -per no aplicar-la a lactis edulcorats, i ha augmentat substancialment la despesa en partides com la Dependència --augmenta en 566 milions per a les comunitats, doblant fins als 2.600 milions que recull en els comptes de 2018--, però també en l'àmbit educatiu i industrial.





I és que de fons europeus al Congrés ha dirigit 1.500 milions per a un pla de recuperació d'ocupació industrial en zones afectades pels tancaments, 370 milions per a Educació Infantil, FP i el programa de reforç de Primària i Secundària. També es recullen en els comptes un fons de 275 milions per al transport públic municipal.





NO HI HA PUJADA AL DIÈSEL I ES 'CONGELA' EL SOU AL GOVERN

A Ple de Congrés dels Pressupostos van arribar amb acords per mobilitzar més de 250 milions dels seus comptes i diverses modificacions legals en l'articulat de la llei. Ja en ponència es van sumar esmenes de PSOE i Unides Podem, com la 'congelació' de sous de Govern, els pactes amb el PNB --eliminar la pujada fiscal al dièsel, un pla renove de 50 milions per a la indústria i inversions territorials-- i inversions impulsades pel PRC i Terol Hi.





Amb el PNB, el Govern ha pactat la venda a l'ajuntament de Sant Sebastià de les casernes de Loiola, modificacions legals per incentivar la participació empresarial en centres tecnològics, 1 incentius a la producció d'energia eòlica marina amb instal·lacions en els ports, i inversions territorials i transferències per més de 30 milions d'euros.





MORATÒRIA DE COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL

Amb Esquerra Republicana, l'acord pressupostari s'ha plasmat en 100 milions d'euros en inversions ferroviàries a Barcelona --60 milions a AVE i 40 milions en ferrocarril i Rodalíes--, una nova moratòria de cotitzacions per a empreses i autònoms de tres mesos, 2 , 5 milions d'euros a Salvament Marítim i altres 4 milions per finançar projectes d'ajuda humanitària per a refugiats i asilats, dins d'un programa de cofinançament entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de 8 milions.





En el cas d'EH-Bildu, la partida més quantiosa va dirigida a reservar 10 milions dels fons europeus per a projectes d'R + D + I en el P lan Tecnològic Aeronàutic, tres milions per renaturalitzar els aiguamolls de Motondo a Orio (Guipúscoa) i altres tres per augmentar en tres milions el finançament de la carretera N-121 a Navarra. Així mateix, els comptes dirigeixen un milió d'euros per al Rodalies de Sant Sebastià, amb la previsió d'altres 47 milions d'euros fins a 2024.





CANVIS A LA CONTRACTACIÓ DE DOCENTS I INVESTIGADORS

A més d'inversions territorials, el Govern ha pactat amb el PDeCAT canvis legals en la Llei d'Universitats per permetre a universitats no presencials semipúbliques la contractació de professorat associat en mateixes condicions que les públiques, i el traspàs de recursos de la xarxa de rodalies a la Generalitat de Catalunya el 2021.





Amb Més País el Govern ha pactat inversions territorials, ampliar els supòsits de contractació en centres d'investigació, l'impuls d'assemblees ciutadanes contra el canvi climàtic, un estudi que busqui alternatives de baixes emissions a vols peninsulars i un projecte pilot per impulsar una planta de recuperació de residus de la mineria i productes elèctrics i electrònics.





En el cas de Nova Canàries, 100 milions d'euros a aquesta comunitat per a l'execució de diferents sentències de Tribunal Suprem en matèria de carreteres, un pla de lluita contra la pobresa de 30 milions i inversions per 15 milions a les illes.





Finalment, s'han incorporat esmenes d'inversió territorial amb el PRC --es accelera l'arribada de l'AVE a Cantàbria--, amb Terol Hi --inclòs un laboratori nacional contra la despoblación-- i Compromís, amb 65 milions fins a 2024 per a la connexió ferroviària de l'Aeroport d'Alacant-Elx Miguel Hernández.