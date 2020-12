Amnistia Internacional denuncia que durant la pandèmia s'han produït "violacions de drets humans" a la gent gran en residències

Amnistia Internacional ha denunciat que, des del març, quan va començar la pandèmia de la Covid-19, s'han vulnerat "almenys cinc drets humans" de la gent gran en residències a Espanya i adverteix que a hores d'ara podrien tornar a patir algunes de elles.









En un nou informe titulat 'Abandonades a la seva sort: La desprotecció i discriminació de les persones grans en residències durant la pandèmia COVID19 a Espanya', Amnistia Internacional precisa que en les residències "s'ha violat el dret a la salut, a la vida, a la no discriminació de les persones grans, a la vida privada i familiar i a la mort digna ".





En concret, l'ONG documenta en aquesta investigació com la "majoria" de persones grans que vivien en residències de Madrid i Catalunya no van ser ateses adequadament, ni derivades a hospitals quan ho necessitaven, es van veure aïllades a les seves habitacions durant setmanes, sense contacte amb seus familiars, "violant el seu dret a una mort digna", durant els primers mesos de la pandèmia de Covid-19.





"En les residències s'ha violat el dret a la salut, a la vida i a la no discriminació de les persones grans. A més, les decisions de les autoritats han impactat també en el dret a la vida privada i familiar i en el dret a tenir una mort digna ", ha assegurat el director d'Amnistia Internacional a Espanya, Esteban Beltrán.





L'organització ha constatat que durant tot març, la manca de mitjans adequats i suficients ser "pràcticament absoluta" en la majoria de les residències a Madrid i Catalunya. "Senzillament no hi havia equips de protecció individual (EPI) per a residents i personal", es llegeix en el document.





Diana, treballadora d'una residència pública de Madrid, explica a l'organització que quan va començar la pandèmia a mitjans de març, ja que no els donaven EPI, van optar per fer-se "els EPIS de la fortuna o de la glòria, bates amb bosses d'escombraries , calces, gorres de plàstic".





TREBALLADORA DE RESIDÈNCIA: "ESCAMPEM EL VIRUS"

L'informe també conclou que hi va haver una "falta de test per a residents i personal". El director de Coordinació Sociosanitària de la Comunitat de Madrid va manifestar a Amnistia Internacional com el "major vector de contagi va ser el personal". "Escampem el virus", lamenta Silvia, treballadora de la residència pública de Madrid, que va haver de donar-se de baixa per simptomatologia compatible a finals de març sense PCR.





En casos de persones mortes durant el pic de la pandèmia, l'ONG ha constatat que "no es van realitzar PCR a les persones residents i en els seus certificats mèdics de defunció es fa constar 'simptomatologia compatible amb COVID-19'".





Segons relata una doctora d'un hospital públic a Amnistia, durant un temps, en el seu hospital les instruccions van ser no fer PCR a les persones amb simptomatologia de coronavirus i tractar-los com 'cas possible' ".





A data de novembre de 2020, les autoritats de les Comunitats Autònomes de Madrid i Catalunya amb les que s'ha reunit Amnistia Internacional asseguren estar realitzant test diagnòstics tant als residents com a el personal dels centres residencials.





A més, Amnistia Internacional ha documentat "extensament" a Madrid i Catalunya la denegació de derivació a hospitals "d'acord amb el lloc en el qual residien i altres criteris generals --com l'edat o grau de discapacitat, estat de salut (ser pacients confirmats o amb sospita de COVID-19) - sense una valoració individualitzada ", el que" va vulnerar manifestament el seu dret a la no discriminació ".





Segons precisa l'informe, la no derivació a Madrid estava prevista en protocols, que establien instruccions i criteris per valorar-lo. Mentrestant, a Catalunya, el Protocol del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), dependent del Departament de Salut, recomanava no ingressar a la UCI a determinats pacients de més de 80 anys amb coronavirus, i feia referència a el criteri de futilitat.





EL METGE TENIA PROHIBIT DERIVAR

L'ONG ha recollit nombrosos testimonis com el de Caterina, filla de Vicente Alberola, de 89 anys, mort el 6 d'abril en una residència pública de gestió indirecta de Catalunya. El metge li va dir que "tenia prohibit derivar, que no anaven a agafar a ningú que tingués les característiques d'una persona així". Li havia dit que a l'auscultar semblava que tenia pneumònia i no millorava amb l'antibiòtic. Quan Catalina va dir que ella ho portava a l'hospital, el metge li va dir que "no podia".





Un altre metge d'un centre d'atenció primària (CAP) català que col·laborava amb una residència reconèixer indignat que "hi va haver vides que es van poder salvar, però no es va fer".





Segons precisa Amnistia, durant finals de març i principis d'abril, les escasses derivacions van ser resultat de la insistència de les famílies. Montse, filla de Vicenta, de 72 anys i amb esquizofrènia, d'una residència a Catalunya, va relatar com va haver d'advertir a la residència amb interposar una denúncia i personar-se al centre, aconseguint així que la doctora cridés al SEM per derivar a la seva mare , que finalment, després d'un temps a l'hospital, es va recuperar.





A la nora d'Antonio Cintes, de 86 anys, que va morir el 27 de març de 2020 a una residència pública de Madrid per a grans dependents, el doctor de centre li va dir, quatre dies abans de morir, que no calia derivar a l'hospital perquè no estava "tan greu".





En el cas dels majors que sí que van arribar a l'hospital, l'ONG ha documentat casos de persones residents que van arribar a l'hospital "en situació de deshidratació i desnutrició, en molt mal estat".





SETMANES SENCERES INCOMUNICATS

Així mateix, Amnistia adverteix que moltes persones residents han estat "durant setmanes" senceres pràcticament incomunicades a les seves habitacions sense contacte amb el món exterior ni amb les seves famílies. L'organització denuncia que aquest "tancament de facto" en les residències suposar una vulneració dels drets a la vida privada i familiar de les persones grans.





Elena Valero va perdre al seu pare al març en una residència de Madrid, a només 300 metres de distància de casa seva. "Va ser horrible saber que s'estava morint tan a prop i que no podia agafar-li la mà, acomiadar-me d'ell", relata.





Amnistia Internacional assenyala que, tot i que durant aquests mesos s'han millorat determinats aspectes, algunes d'aquestes preocupacions de drets humans cap a les persones grans segueixen vigents en la segona onada de pandèmia.





Així, adverteix que segueixen sense estar garantides les visites a familiars; que les disposicions discriminatòries en els protocols de derivacions de Madrid i Catalunya no han estat encara modificades, i que encara no s'han pres mesures de reforç de personal suficients.





En aquest context, Amnistia Internacional recomana a les autoritats, i en particular a Madrid i Catalunya, que assegurin que les decisions sobre l'atenció mèdica a les residències es realitzen amb base a "avaluacions individualitzades", eliminant les disposicions discriminatòries dels protocols de derivació a hospitals; i que garanteixin el contacte regular de familiars i residents.





Més a llarg termini, aconsella el Govern impulsar la tramitació d'una llei estatal que estableixi un model residencial que garanteixi els drets de les persones residents a tot l'Estat; i suggereix que la Fiscalia segueixi de prop la situació a les residències i impulsi investigacions de rendició de comptes.