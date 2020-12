El Procicat haurà de valorar si Catalunya passa de tram segons les dades "en la seva globalitat"

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que el Procicat decidirà aquest dijous si es passa a el segon tram de el pla de reobertura de la Generalitat valorant les xifres epidemiològiques "en la seva globalitat".













En roda de premsa telemàtica al costat del conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, i la delegada de la Generalitat davant la UE, Meritxell Serret, per presentar una carta adreçada a la UE per reclamar participar en la gestió dels fons europeus, ha dit que la decisió del Procicat tindrà el suport de la Generalitat.





Després que hagi augmentat la velocitat de reproducció de virus (rt), Aragonès ha dit que el pla "és clar pel que fa als criteris per passar de tram".





També ha defensat que el Govern s'abstingués en la votació de el pla de Nadal al Consell Interterritorial de Sistema Nacional (CISNS), ja que considera que qui ha de decidir quin pla s'aplica a Catalunya és el Procicat i no aquest òrgan: "Nosaltres ja tenim un espai de decisió ".





"Parlarem amb tothom, mirarem de tenir criteris compartits amb tots però on s'ha de decidir com es gestionen les festes de Nadal a Catalunya és al Procicat i no en el Consell Interterritorial", ha afirmat.