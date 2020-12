Els microplàstics en l'aire, una seriosa amenaça per a la salut de les persones

Fins fa poc temps, els estudis sobre l'existència dels microplàstics que poden afectar la salut de les persones s'han centrat en el mar. Les evidències que els oceans estan plens de plàstics que poden afectar seriosament la salut dels animals marins i que poden arribar a la cadena alimentària humana pel consum d'aquestes espècies.





No obstant això, d'un temps ençà s'està estudiant la presència d'aquests elements en l'atmosfera i s'ha descobert que hi ha concentracions que poden arribar a tenir un impacte important en la salut dels éssers humans.





Una recent anàlisi duta a terme sobre el cel de Madrid ha detectat la presència de concentracions equivalents a un bilió de microplàstics surant en l'aire. A més, els càlculs duts a terme pels analistes han descobert que aquests petitíssims trossos de plàstic poden desplaçar centenars de quilòmetres abans de caure a terra, tot i que els corrents d'aire els tornen a l'atmosfera.





De fet, algunes anàlisis que s'han realitzat sobre l'aire de les muntanyes alpines allunyades dels centres de població o sobre l'Antàrtida han detectat la presència de microplàstics en concentracions elevades.





Un dels aspectes en què els científics fan especial èmfasi és que la concentració d'aquests elements acostuma a ser molt més gran en els llocs tancats i amb poca ventilació, de manera que l'interior dels habitatges o centres de treball podrien també estar contaminats.





ZONES URBANES

Les mostres recollides pels científics posen de manifest que és en les zones urbanes on els nivells de concentració és molt superior al de les zones rurals. Segons les dades obtingudes, la concentració al voltant d'una ciutat pot ser deu vegades superior a la de la zona allunyada dels grans nuclis urbans.









De la mateixa manera, també s'ha comprovat que la presència dels microplàstics augmenta en majors altituds que prop de terra, a causa, sobretot, al fet que els corrents d'aire transporten aquests elements a grans distàncies. Això implica que els microplàstics viatgen a grans distàncies, de manera que l'aire de tot el planeta es pot veure contaminat.





La preocupació més gran entre els científics se centra en el desconeixement sobre els efectes que la inspiració d'aquests microplàstics pot tenir en el sistema respiratori o al digestiu.





PROCEDÈNCIA

La procedència dels microplàstics que arriben a l'aire és molt diversa. Destaquen sobretot els relacionats amb les fibres que desprenen productes naturals, com la cel·lulosa, el cotó o la llana que han estat sotmesos a processos industrials, o de fibres sintètiques de diversa procedència i que han estat tractats amb productes químics, com suavitzants o colorants.





A aquestes s'uneixen altres fonts com la goma dels pneumàtics o la pols de les carreteres, els mobles o els materials de construcció, sense oblidar fonts tan contaminants com la crema de residus i els abocadors.





Un element important a tenir en compte és la presència de microplàstics a l'aigua embotellada en recipients de plàstic, encara que els científics també els han detectat en l'aigua embotellada en recipients de vidre, ja que aquests elements poden aparèixer en qualsevol dels processos de la cadena de subministrament. O durant el seu ús, ja que en el procés d'enroscar o desnroscar el tap d'una ampolla pot produir microplàstics. Per desgràcia, tampoc l'aigua de l'aixeta està lliure d'aquests elements.





Però també s'han detectat microplàstics en elements tan usuals com la sal, encara que no provenen de la mateixa sal, sinó que s'han adherit durant els processos industrials d'elaboració, com l'assecamentt, l'envasament o el transport.