Els accionistes de CaixaBank aproven la fusió amb Bankia

La majoria d'accionistes de CaixaBank ha votat a favor de el projecte comú de fusió amb Bankia amb l'objectiu d'impulsar una entitat "més sòlida, més eficient i més rendible" que preveu convertir-se en el major banc d'Espanya, sota el nom de CaixaBank, amb seu social a València i seus operatives a Madrid i Barcelona.





Així ho ha anunciat el president de CaixaBank, Jordi Gual, durant la Junta Extraordinària celebrada aquest dijous al Palau de Congressos de València, en una cita que ha qualificat d ' "històrica" per al futur de l'entitat, que compta amb més de 115 anys d'història. Ara, considera que Bankia serà "el millor soci" per afrontar els reptes als quals s'enfronta el sistema bancari.





Més de 15.400 accionistes, entre presents i representats, han participat en la trobada, amb la qual cosa s'ha arribat al 70,3% el capital social. La resta de l'ordre del dia, que incloïa el nomenament dels nous consellers després de la integració, també ha estat aprovat per la junta.





La junta ha aprovat així la fusió per absorció de Bankia per part de CaixaBank, amb l'extinció de la primera i el traspàs en bloc de tot el seu patrimoni, a títol universal, a la segona. Una decisió que ja va ser aprovada també per la junta extraordinària d'accionistes de Bankia dimarts passat, 1 de desembre, que es va celebrar també en el mateix Palau de Congressos de València.





Amb l'aprovació del projecte de fusió per part dels accionistes, es preveu que la fusió es materialitzi durant el primer trimestre del al 2021 -sempre subjecte al fet que s'obtinguin les autoritzacions reguladores i administratives corresponents- i que la integració operativa entre les dues entitats es executi abans de finalitzar 2021.





L'equació de bescanvi de la transacció s'ha acordat en 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia, amb una prima de el 20%. D'aquesta manera, els accionistes de CaixaBank representaran el 74,2% del capital de la nova entitat i els de Bankia, el 25,8%.

Gual, que ha realitzat aquí la seva última intervenció com a president de CaixaBank, ha defensat la fusió amb l'objectiu d'anticipar-se a les exigències de l'entorn "en una nova onada de reestructuració" de el sector bancari.





Per la seva banda, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzálo Gortázar, ha assegurat que aquesta operació és "una gran oportunitat de crear valor per a tots els grups d'interès incloent, per descomptat, als accionistes, els de CaixaBank i també els de Bankia" .





Segons els seus càlculs, la fusió permetrà obtenir sinergies en una xifra superior als 1.000 milions d'euros anuals. Aquestes sinergies es componen d'aproximadament 290 milions d'euros de majors ingressos i 770 milions d'estalvi de costos.





Així, s'estima que l'any 2022 la rendibilitat sobre capital tangible (rote) pugui millorar entre 1 i 2 punts percentuals respecte a romandre en solitari.





En aquest moment d'incertesa com a conseqüència de la pandèmia, Gortázar ha admès desconèixer la rendibilitat dels propers anys, però utilitzant com a referència les dades del consens d'analistes publicats recentment, el ROTE el 2022 es podria situar en nivells de el 8% i el benefici per acció millorar un 28%.





NOMENAMENT DE NOUS CONSELLERS





Els accionistes han aprovat també el nomenament dels nous consellers després de la integració: José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, Joaquín Ayuso García, Francisco Javier Camp García, Eva Castillo Sanz, Teresa Santero Quintillá i Fernando Maria Costa Duarte Ulrich.





També formaran part de el Consell d'Administració els actuals consellers de CaixaBank Gonzalo Gortázar Rotaeche (conseller delegat), Tomàs Muniesa Arantegui (vicepresident), José Serna Masia, María Verónica Fisas Vergés, Cristina Garmendia Mendizábal, María Amparo Moraleda Martínez, Eduardo Javier Sanchiz Irazu, John Shepard Reed i Koro Usarraga Unsain.