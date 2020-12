El 71% dels lleidatans de mitjana edat amb risc cardiovascular baix té greix a les artèries

El 71,4% de les persones de mitjana edat, de 45 a 70 anys, de Lleida, amb un risc cardiovascular baix o mitjà, presenten ateromatosi a les artèries, plaques de greix.





El grup de recerca de el projecte 'El Bus de la Salut ha comprovat que un 20% d'aquestes persones tenen malaltia ateromatosa generalitzada, més de tres plaques d'ateroma, segons ha informat el grup de recerca de el projecte aquest dijous en un comunicat de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida)





Segons l'institut d'investigació, aquesta troballa "reafirma les suposicions de la prevalença de malalties subclíniques, no diagnòstiques, a la població que presenta factors de risc comuns com la malaltia renal oculta o la diabetis".





L'estudi, publicat a la 'Revista Espanyola de Cardiologia', ha analitzat a 8.330 persones asimptomàtiques que van visitar 'El Bus de la Salut': dones de 50 a 70 anys i homes de 45 a 65 anys, amb al menys un factor de risc i sense antecedents previs de malaltia renal o cardiovasculars i diabetis.





"El diagnòstic precoç d'aquesta patologia permet una actuació prèvia per evitar futures malalties o episodis cardiovasculars", ha explicat el primer autor de l'article, l'investigador de el grup Translacional Vascular i Renal de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i professor de la Universitat de Lleida (UdL), Marcelino Bermúdez.





'El Bus de la Salut' és un projecte d'investigació finançat per la Diputació de Lleida i liderat per la Fundació Renal Jaume Arnó, conjuntament amb la Conselleria de Salut de la Generalitat, el servei d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut i el Servei Científic-Tècnic Unitat de diagnòstic i Tractament de malalties Aterotrombòtiques (Udetma) de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, que el van posar en marxa el gener de 2015 per facilitar el diagnòstic precoç de malalties cardiovasculars i renals.